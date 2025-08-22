JO1白岩瑠姫、東京ドーム公演でのヘアスタイル事情を解説「かきあげたりとかも平気でしたり」
【モデルプレス＝2025/08/22】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の白岩瑠姫が20日、ラジオ番組「JO1のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週水曜深夜0時〜）に出演。自身のヘアスタイル事情を明かした。
【写真】JO1白岩瑠姫、東京ドーム公演での“サラスト”ヘア
この日、汗や湿気で崩れやすい夏の前髪のヘアスタイルについてリスナーから質問された白岩。音楽番組などでパフォーマンスを見せる際には「汗もすごいし、動くので固める」とヘアスプレーでしっかりとセットすると語った。
一方で「僕、結構“サラスト”っていうのをやるんです」とサラサラのストレートヘアにすることが多く、4月20日・21日に開催したライブ「JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME」では「ほぼセットしてないっす。ドライだけ」と告白。ライブ中に前髪を「かきあげたりとかも平気でしたり…曲の合間でサングラスを上にして前髪全部上げるとか」と、ヘアスプレーなどで前髪を固めるとそれらの動作ができなくなるため、「スプレーもしてない」と明かした。プライベートでも「一切セットはしない」と言い、バラエティ番組をはじめ「あまりダンスない時とかも、そんなにすごく固めたりしない」と話した。
また、白岩はJO1とカラオケ店「カラオケBanBan」のコラボキャンペーンが8月22日からスタートすることを報告。同店には学生時代から馴染みがあるようで、「高校生の時に『BanBan』めちゃくちゃ行ってました」と振り返った。「自分が学生の時に何も考えてないで通ってたところと、今になってお仕事してるなんて考えられない」としみじみ。「『夢あるなぁ』って思います。自分が見てたものがどんどん現実になっていく気がして不思議な感じです」と心境を口にしていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
