「家族写真きた」BTS、“完全体”の近況SHOTに世界中のARMYが歓喜！仲睦まじい姿に注目【PHOTO】

BTSが完全体で集まった近況を公開して、世界中のファンの注目を集めた。

【写真】J-HOPE、日本人俳優と意外な2SHOT

8月21日、J-HOPEは自身のインスタグラムを更新し、「BTS!!」というコメントとともに写真と動画を投稿した。

公開された写真には、アメリカで音楽制作や休息を楽しむBTSメンバーたちのさまざまな姿が収められている。特に目を引くのは、アメリカの海辺を背景に立つ7人の姿だ。

（写真＝J-HOPE Instagram）

夕日が沈む美しい浜辺で、それぞれの個性が表れたラフな装いで並び、一緒にポーズを取っている。肩を組んだり、いたずらっぽい表情を見せたりする様子からは、メンバー同士の強い絆がそのまま伝わり、ファンの心をときめかせた。

また、メンバーのプライベートな日常写真も公開された。Vは愛犬にキスをして触れ合う愛らしい姿を見せ、別の写真ではJ-HOPEがJUNG KOOKやSUGAと鏡越しに自撮りする姿を披露した。

さらに、作業室と思われる空間でマイクの前に立ち真剣に作業に集中する動画も公開され、間もなく発表される新アルバムへの期待感をさらに高めた。

（写真＝J-HOPE Instagram）

この投稿を見たファンからは「家族写真きた」「多幸感半端ない」「ありがとう」「最高」といった反応が寄せられている。

なお、BTSは来年春の新アルバム発売と大規模なワールドツアー開催を公式発表している。彼らは先月から順次アメリカへ渡り、音楽制作や公演準備に没頭しており、グローバルファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」などを通じてファンとの活発な交流を続けている。