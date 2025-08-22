杉浦太陽、寝顔の第5子次女・夢空ちゃんとの2ショット公開 息子たちとの“違い”に「ビックリ」
【モデルプレス＝2025/08/22】タレントの杉浦太陽が8月21日、自身のブログを更新。第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの2ショット写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】杉浦太陽、寝顔の第5子次女との微笑ましい2ショット
杉浦は「すやすや…本当によく寝るねぇ」と夢空ちゃんの様子を愛情たっぷりに表現。「うちの男子たちは、なかなか寝ない子だったから」と息子たちとの違いを振り返り、「夢空は、すやすや めちゃくちゃ寝てくれるんでビックリしてます」と驚きを綴った。投稿された写真には、ソファで眠る夢空ちゃんを優しく見守る杉浦の姿が収められており、父親としての幸せそうな表情が印象的である。
この投稿に、ファンからは「パパの愛情が伝わってきます」「夢空ちゃんが安心して眠っていて微笑ましい」「男の子と女の子で違うんですね」「杉浦さんの優しい表情が素敵」「家族の幸せが伝わってきます」「癒される写真です」といった声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生。杉浦は9日、自身のInstagramにて「ご報告2025年8月8日第5子が誕生しました」と発表しており、同日に辻も「18年ぶりの小さな小さな女の子です」「母子共に健康です」と報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆杉浦太陽、愛娘との穏やかな時間を公開
