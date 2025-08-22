山形県内でクマの目撃情報や人的被害が相次いでいる。

今年の目撃件数（１７日現在）は８３９件で、統計を取り始めた２００３年以降の年間の最多件数を既に上回った。人里で突然クマから襲われた事案もあり、山形県が注意を呼び掛けている。（山田優芽）

帰宅途中に襲撃

１０日午後９時半頃、山形県戸沢村の会社員、和田史郎さん（６５）は地区の夏祭りから歩いて帰宅していた。村役場近くの会場から自宅まで２００メートル弱。住宅地だが、街灯が少なく暗い道だ。知人男性と別れて間もなく、道の先にある黒いものが動き、向かって来るのが見えた。

「クマだ！」

気づいた時には一気に押し倒された。あおむけになった和田さんにクマがのしかかってきて、身動きが取れない。叫び声に気づいた知人男性が駆けつけ、近くにあったビールケースを振り回して何とか追い払ってくれた。

クマは体長１・５メートルほどだった。「無我夢中であまり覚えていない」というが、和田さんの左頬や左肩、頭部に、爪や牙によるとみられる傷が残る。「顔に向かってきた記憶がある。かじられたのかな。どうにか腕で防ごうとしたが……」

以来、外を歩くたびに周りを見渡してしまう。家から少し離れた車庫に行くのも、夜や朝は怖い。「祭りに来ていた子どもたちにけががなくて良かったが、まさかこの住宅地で出るとは……」とため息交じりに話す。

ブナ「大凶作」予測

山形県みどり自然課によると、県内でのクマの目撃件数が最も多かったのは２０年の７９５件だった。今年は８月で既にこれを超え、昨年１年間の３４８件の２倍以上となっている。市街地にもたびたび出没し、８月１９日には鶴岡市の中心部で目撃が相次いだ。

人的被害は今年５件あり、人の生活エリアでの被害も多い。７月２５日には川西町の５０歳代男性が自宅敷地内のトウモロコシ畑で、８月６日には鶴岡市の８０歳代女性がメロン畑で、それぞれクマに襲われ重軽傷を負った。

今秋、クマのエサとなるブナは「大凶作」と予測されている。エサを求めたクマが人里に出現する可能性が高い。

同課の担当者は「クマの行動が活発になる早朝や夜間の外出は特に気をつけて」と呼び掛ける。遭遇した場合は、▽距離があるなら、目をそらさずにゆっくりと後ずさりして離れる▽逃げられないほど近距離で遭遇したら、地面に伏せ、首や頭を腕で守る姿勢を取る――ことなどが重要という。