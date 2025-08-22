【台風情報】新たな ″台風のたまご″ 発生 あすには台風13号に発達する見込み 日本方面には向かわずか この後の勢力と進路を詳しく 今後の日本の天気を画像で 気象庁
熱帯低気圧 b
2025年8月22日10時30分発表
22日9時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯16度00分 (16.0度)
東経122度30分 (122.5度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1006 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
22日21時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度10分 (17.2度)
東経119度35分 (119.6度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
23日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度10分 (17.2度)
東経117度35分 (117.6度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
24日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度10分 (17.2度)
東経112度30分 (112.5度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
25日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度35分 (17.6度)
東経108度40分 (108.7度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
26日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯18度20分 (18.3度)
東経105度25分 (105.4度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
27日9時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯19度00分 (19.0度)
東経102度05分 (102.1度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1002 hPa
予報円の半径 440 km (240 NM)
■今後の天気
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより