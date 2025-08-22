ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÇÁªµó¶è³ä¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿½»Ì±ÅêÉ¼¼Â»Ü¤Ø¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¿ä¿Ê¤Î¶è³ä¤êÊÑ¹¹¤ËÂÐ¹³
¥¢¥á¥ê¥«À¾Éô¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎµÄ²ñ¤ÏÍèÇ¯¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤òÁ°¤Ë¡¢Ï¢Ë®µÄ²ñ²¼±¡¤ÎÁªµó¶è³ä¤ê¤ÎÊÑ¹¹¤òÌä¤¦½»Ì±ÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Àè¤Ë¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ç¶è³ä¤êÊÑ¹¹¤ò·è¤á¤¿¶¦ÏÂÅÞ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë·Á¤Ç¤¹¡£
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£µÄ²ñ¤Ï21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÎ·è¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÏ¢Ë®µÄ²ñ²¼±¡¤ÎÁªµó¶è³ä¤ê¤Î°ì»þÅª¤ÊÊÑ¹¹¤òÌä¤¦½»Ì±ÅêÉ¼¤ò¡¢º£Ç¯11·î4Æü¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ´ÖÁªµó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂ¥¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢ÆîÉô¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Î½£µÄ²ñ²¼±¡¤¬20Æü¡¢¶¦ÏÂÅÞÍ¥Àª¤ÎÁªµó¶è¤ò5¤Ä¤Û¤ÉÁý¤ä¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¶è³ä¤ê°Æ¤ò²Ä·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç¤ÏÆÈÎ©ÁÈ¿¥¤¬¶è³ä¤ê¤Î¸¢¸Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½»Ì±ÅêÉ¼¤Ç¤Ï½£µÄ²ñ¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¶è³ä¤ê°Æ¤ò°ì»þÅª¤ËÇ§¤á¤ë¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¶è³ä¤ê°Æ¤Ç¤ÏÌ±¼çÅÞÍÍø¤ÎÁªµó¶è¤¬Áý¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ç¤ÎÍ¥Àª¤òÌµ¸ú²½¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÆ°¤¤ÏÌ±¼çÅÞ¤Ë¤è¤ë¶¦ÏÂÅÞ¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥µ¥àÃÎ»ö¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤ÎÉÔÀµ¤òÁË»ß¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¡Ö²Ð¤Ç²Ð¤ò¾Ã¤¹»þ¤¬Íè¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÐ·è»ÑÀª¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
