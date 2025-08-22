【雪ノ下雪乃 水着 ver.】 2026年3月 発売予定 価格：24,750円

ホビーストックは、フィギュア「雪ノ下雪乃 水着 ver.」を2026年3月に発売する。価格は24,750円。

本製品は、アニメ「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続」より、雪ノ下雪乃が夏らしい装いで1/6スケールフィギュア化したもの。

爽やかなビキニ姿に、花柄のパレオと麦わら帽子を合わせたコーディネートが、清楚で上品な雪乃らしさを引き立ており、凛とした佇まいと控えめな微笑みの中に、大人びた気品と年相応の可憐さが共存する、絶妙な魅力を丁寧に再現。夏のひとときを切り取ったかのような姿に、思わず見惚れてしまうフィギュアに仕上がっている。

またホビーストックで購入すると、購入特典として「照れ顔パーツ」が付属する。

「雪ノ下雪乃 水着 ver.」

ホビーストック購入特典「照れ顔パーツ」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約260mm（台座含む） 素材：ABS、PVC

(C)渡 航、小学館／やはりこの製作委員会はまちがっている。続

※写真は試作品です。実際の製品とは多少異なります。