“7年前のiPhone”使い続ける吉岡里帆、若い子にイジられる「iPhone古いっすよ」
女優の吉岡里帆（32歳）が、8月22日に放送された情報番組「グッド！モーニング」（テレビ朝日系）に出演。“7年前のiPhone”を使っていることを共演者から「iPhone古いっすよ」とイジられたと語った。
吉岡はこの日、映画「九龍ジェネリックロマンス」（8月29日公開）の宣伝を兼ねて、水上恒司と共に同番組のインタビューに対応。「なんでもそうなんですけど、最後まで使い切る、みたいな。家電とかもそうですけど、壊れるまで使う、“もったいない病”みたいな感じですよね」と、自身の性格について語る。
その上で、“長く使って周りに驚かれたもの”があるとして、「ほんと、私もさすがに買い替えなきゃなって思うことがいっぱいあるし」とコメント。
そして「それこそ現場の若い子にイジられたのが、『iPhone古すぎます』って。こちらの若者（水上）も」と語り、水上は「えっ！僕、言いました？？ 『iPhone古くないですか、吉岡さん』って？？」と驚き、吉岡は「言ってた、言ってた。この間、取材のときに『吉岡さん、iPhone古いっすよ』って言ってた」と、“7年前のiPhone”を使っていることを水上にイジられたと語った。
なお、吉岡の機種がこのiPhoneかは定かではないが、いまから7年前、2018年に発売されたiPhoneは「iPhone XS」「iPhone XS Max」「iPhone XR」の3機種。
