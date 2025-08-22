親に生活費として「毎月5万円」を仕送りしています。現在40代ですが、仕送りの金額は「妥当」でしょうか？

40代から親への仕送りが増えている背景

近年、40代が親に生活費を仕送りするケースが見られます。その背景には、親世代の年金収入だけでは生活が難しくなっている状況や、医療費・介護費の増加、物価高による家計への影響などが挙げられます。

特に一人暮らしの高齢の親の場合、月々の支出が年金収入を上回ることもあり、子どもからの仕送りが家計の重要な支えとなっています。

そのため、親を経済的にサポートすることが家族の責任であり安心につながると考える人が増えています。一方で、自身の仕送り額が世間と比べて多いか少ないか、また自分の家計とのバランスをどう取るべきか、悩む人も少なくありません。



40代の仕送り平均額。「月5万円」は平均と比べて高いのか

2022年（令和4年）の厚生労働省「国民生活基礎調査」によれば、40～49歳で「親へ仕送りしている世帯」の平均仕送り額は、月額4万9000円でした。

同年代で「親または子へ仕送りしている世帯」の平均は月7万1000円ですが、仕送り先を親に限定するとこの金額になります。したがって、毎月5万円という金額は、平均とほぼ同水準であるといえます。

また、40～49歳の全世帯のうち、「親へ仕送りしている」世帯の割合は約3.2％です。「親または子」へ仕送りしている世帯（約7.9％）の中では、親への仕送りが約4割を占めています。割合自体は大きくありませんが、家庭の事情に応じて、一定数の世帯が親を支えていることが分かります。



金額が増えやすいケースと、無理のない支援額の考え方

同調査を見ると、仕送りの目的によって金額が変わる傾向があります。40代の場合、目的が「入所・入院費のみ」の仕送りは平均で月6万7000円と高額になります。一方で「その他のみ」（生活費支援など）の場合は月4万7000円前後です。

医療や介護に関連する費用が発生すると、一時的に負担が増えることがあります。このような場合は、兄弟姉妹で分担する、介護保険サービスや自治体の相談窓口を利用するなど、公的な支援もあわせて検討するとよいでしょう。

また、家計の状況が厳しい場合は、毎月定額を送ることにこだわらず、定期的な支援と臨時的な支援を組み合わせることで、負担を調整しやすくなります。



仕送り額は平均ではなく「お互いが無理なく継続できるか」で決める

大切なのは、平均額だけにとらわれず、自分と親、双方の生活状況を踏まえて無理なく継続できる金額を設定することです。親子でよく話し合い、家族全員が安心して暮らせる金額を見つけることが望ましいでしょう。



