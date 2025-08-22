パティシエの鎧塚俊彦氏（59）が22日、自身のインスタグラムを更新。ホームパーティーの様子を披露した。

「昨晩はいつものメンバーで我が家でホームパーティー！」と書き出すと、2015年に54歳で亡くなった妻で女優の川島なお美さんの遺影を手にした自身と、タレントの薬丸裕英、田中律子、フードジャーナリストの里井真由美氏の4ショットをアップ。

「皆んなで持ち寄ったのは定番りっちゃんのキヌアサラダにお決まりチートス、絶妙茹で加減卵 里井自慢の出汁で茹でた二種類枝豆にしらす＆ヘルシー料理。やっくんのキャビア、トリュフ、フォワグラ贅沢セット 私のふるさと納税和牛にシャンパン＆ワイン等々豪華食事の数々！！」と明かすと、「皆んなで準備して、皆んなで後片付けもしてくれるので楽チン楽チン 我が家だと下ネタも解禁で（女性陣の承諾済みですwww）、何の気兼ねもしなくて良いので大いに盛り上がります それに我が家だと女房も参加出来ますからGood」と記した。

鎧塚氏の投稿に、フォロワーからは「気心知れたメンバーだと楽ですよね なおみさんも一緒に楽しんでいたでしょうね 鎧塚さんの奥様を思う気持ち素敵です」「楽しそうですね」「いつもの仲良しメンバーですね〜楽しそうで笑顔がいっぱいで私も笑顔にさせてもらっています」といった反響が寄せられている。