左から葵ひなた（あおいひなた）、八咲実夢（やざきみゆ）、桜羽寧々（さくらばねね）、江口詠（えぐちうた）、夏目一花（なつめいちか）

8月24日にデビューする新規アイドルユニットNEFRALISE（ネフラリゼ）が、初楽曲配信「Butterfly」と「青のエスキース」を発表した。

「Butterfly」は一輪の花から飛び立とうとする蝶をイメージした作品で、新たな門出に手を取り合って歩み進めるグループのこれからを象徴する楽曲になるという。一方の「青のエスキース」は、儚い夢や希望、未来への思いが描かれており、決意とともに過去や未来への期待や不安といった感情が表現されている。

NEFRALISE 1stシングル「Butterfly」

NEFRALISE2ndシングル「青のエスキース」

配信日：2025年8月22日（金）0：00

配信：https://linkco.re/xFQeFq6g

NEFRALISEは「Never Fray, Rise」＝「決してほつれず、ただ上昇する」という想いをベースにした造語で、可憐さと大人びた美しさを併せ持つ女性アイドルグループだ。全員が160cm以上と高身長メンバーで構成され、華奢で儚げながらも、確かな芯と覚悟を持ってステージに立つという。

グループコンセプトは「生まれること（NE）、儚さ（FRA）、穏やかさ（LISE）」という女性らしさを出しつつ、いつも見落とされがちな美しさを理念にしている。「繊細で臆病だけど、美しさはたしかにそこにある。誰かを照らすには、内に秘めた心が必要だから」という信念のもと、ステージでは無駄を削ぎ落とした静謐な美と、想いが乗った演出で観客を魅了する。

＜デビューLIVE プラチナうるトラすフェスタ＞

2025年8月24日（日）

＠Spotify O-WEST

https://ticketdive.com/event/ultras_sp_0824

◆NEFRALISEオフィシャルサイト