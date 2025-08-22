現在放送中の今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

【写真】近距離別居していたのぶと嵩

8月22日第105回の最後に、第22週「愛するカタチ」の予告が放送され、話題になっています。

＊以下第105回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第105回あらすじ＞

のぶ（今田美桜さん）と嵩（北村匠海さん）の別居生活が続く中、登美子（松嶋菜々子さん）から嵩の名前の由来を聞いたのぶは、ひとり山へ向かう。

力強い足取りで頂上まで登り、大自然の息吹を感じながら嵩を思うのぶ。

一方、嵩は久しぶりに漫画を描こうと紙を取り出す。のぶの言葉が脳裏に甦り、たちまち没頭して鉛筆を動かす嵩。

そんな嵩のもとに久しぶりに帰ったのぶは、自分は何者にもなれなかったと、秘めていた思いを吐露する。

＜ドラマ内で流れた予告＞

ほほえむのぶ。髪の毛をおろしている。



仕事場で椅子に座る嵩。のぶが嵩の手を取る。

「おなかをすかせた人にアンパンを配って回るんだよ」と嵩の声が重なる。

場面が変わり、カフェ。嵩がたくやと健太郎と一緒にいる。



テーブルに置かれた絵を見ながら、たくやは「うん、これ、おじさんですね」と話す。

中目黒の長屋。のぶは「たまるかー」と嵩に向かってほほ笑む。



「たまるかーって何？」と女の子が尋ねる。女の子を演じるのは、のぶの幼少期を演じた永瀬ゆずなさん。

場面が変わり、健太郎が真剣な表情で「綺麗だ」とメイコに伝える。



メイコは後ろを向き、涙を流して笑顔を見せる。

「僕たち夫婦はこれで…」

鏡を見ながら口紅を引く蘭子。



子どもたちを抱きしめる八木。

涙を流す千代子。白髪が増えている。

ダイニングセットやソファーを備えた綺麗な洋室。のぶと嵩が部屋の入口にいる。



のぶの母・羽多子が部屋を見回している。



詩を読み上げる嵩。

何かを考えている様子の天才漫画家・手嶌治虫。

しゃぼん球が飛ぶなか、両手の中をじっと見つめるのぶ。



ーーーーー

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの父・結太郎を加瀬亮さん、のぶの母・羽多子を江口のりこさん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、嵩の伯父・寛を竹野内豊さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。