秋限定♡タカノフルーツパーラーのシャインマスカットデザート特集

秋の訪れとともに味わいたいのが、瑞々しいぶどう。タカノフルーツパーラーでは9月1日より、芳醇な香りと爽やかな甘みを堪能できる「シーズナルメニュー ぶどう」を提供しています。新宿本店と支店7店舗で異なる仕立てのデザートが登場し、それぞれに魅力的なアレンジが楽しめるのもポイント。さらに、対象商品を注文してチケットを集めると限定パフェがプレゼントされる嬉しいキャンペーンも開催中です。

新宿本店限定の贅沢メニュー

シーズナルトライフル シャインマスカットと二種ぶどう

その他のメニュー

新宿本店では、豆乳ミルクカスタードやマスカットヨーグルトクリームを合わせた「シーズナルトライフル シャインマスカットと二種ぶどう」（税込2,200円）をはじめ、芳醇な香りを重ねた「パフェ」（税込2,640円）、華やかな「プレートデザート」（税込3,080円）、香ばしい「ワッフル」（税込2,200円）や「ドリンクデザート」（税込1,650円）、フレッシュな「カットフルーツ」（税込2,640円）など、見た目も華やかなメニューが揃います。

バターステイツ×三本珈琲の限定コラボ！珈琲香るバターリッチクッキーが登場

支店7店舗で楽しめる上品スイーツ

シーズナルトライフル シャインマスカット

その他のメニュー

池袋東武店や横浜髙島屋店など、全国7店舗では「シーズナルトライフル シャインマスカット」（税込2,090円）をはじめ、「パフェ」（税込2,200円）、「プレートデザート」（税込2,530円※アトレ吉祥寺店を除く）、「ワッフル」（税込1,980円）を提供。

レモンピールやヨーグルトレーズンクリームを重ね、さっぱりとした後味が魅力です。

お得に楽しめるキャンペーンも

対象メニューの注文ごとにチケットを1枚配布。3枚集めると、次回来店時に「プレゼントフルーツパフェ」と交換できます。

配布期間は9月1日～11月30日、有効期限は12月20日まで。さらに10月16日からは、洋梨や栗を使った秋らしいデザートも登場予定です。

秋のご褒美スイーツを味わって

旬を迎えたシャインマスカットや秋のぶどうを、贅沢に堪能できるタカノフルーツパーラーの「シーズナルメニュー ぶどう」。

本店と支店それぞれの個性が光るメニューは、どれも季節のご褒美にぴったりです。キャンペーンを活用して限定パフェを楽しむのもおすすめ♡

秋のひとときを、果実の甘みとともに過ごしてみませんか♪