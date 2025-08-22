ケンタッキー“とろ〜り月見”シリーズ登場！ 限定7店舗では「トリプル月見バーガー」も用意
「ケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）」は、8月27日（水）から、たまご好きに向けた「とろ〜り月見」シリーズ全4種類を、全国の店舗で発売する。
【写真】まさかの3枚重ね?! ボリューム満点な「トリプル月見バーガー」
■なかやまきんに君がCTOに就任
今回発売される「とろ〜り月見」シリーズは、「たまご好きがたまごを楽しむための商品」というテーマのもと、“たまご感”をより強調した数量限定のメニュー。
中でも注目は「とろ〜り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタル」で、秘伝のテリヤキソースがたっぷり絡んだチキンカツに、目玉焼き風オムレツ、タルタルソース30g、千切りキャベツを合わせたボリューム満点の新作となっている。
また、サクサクのチキンに目玉焼き風オムレツとチーズが相性抜群の「とろ〜り月見チーズフィレバーガー」や、小腹を満たすのにぴったりな「とろ〜り月見ツイスター」と「おもちカスタードの月見パイ」も展開。
ちなみに、限定7店舗では、8月20日（水）から、目玉焼き風オムレツを3つ積み上げた「トリプル月見バーガー」を提供しているほか、「とろ〜り月見」シリーズを先行販売中。待ちに待った月見シーズンを一足先に体験することができる。
