

東大生のノート（写真：筆者提供）

【実物の画像を見る】東大理3生のノートを見ると、学習内容や間違えやすい点を言語化して整理し、同じミスを繰り返さない工夫がされていることがわかる

みなさんは、『東大理III 天才たちのメッセージ』というシリーズをご存じでしょうか？この本は、1986年から毎年、東京大学理科3類（ほとんどが医学部に進学する学科類）の合格者約30名にインタビューやアンケートを行い、その内容をまとめたものです。40年近く続くロングセラーであり、そこには“日本一の難関”を突破した受験生の知恵が凝縮されています。

今回は、そのインタビューの中で見えてきた「東大理3生のノート術」について、3つの特徴をご紹介します。

1 振り返りメモをしっかり取る

まずは問題を解くときの工夫です。東大理3の合格者たちは、「問題をノートに解いて丸つけをするとき」に、ただ問題を解いて○や×をつけるだけで終わらせていません。そこにもうひと工夫を加えている場合が多いのです。

「減点のポイント」や「考えたこと」、効率の良い回答の改善策までまとめたノート（写真：筆者提供）

たとえばこのノートのように、「この問題から学べることは何か」「次回はどこに気をつければよいか」「解いているときにどう考えたか」といったことを書き残している人が多いのです。

東大理3の人は、みんな学習能力が高いと感じます。1問を解いただけで、「次の問題にどう生かすか」ということを考えながら勉強をしている。ただ頭の中で考えるだけではなく、ノートに書いて言語化する。そういう習慣が身に付いている人が多いのだと思います。

ある合格者はインタビューの中で、こう語っていました。

「“なぜ間違えたのか”を一言で書くようにしていました。『計算ミス』『問題文の条件を見落とした』と書くだけでも、次に同じミスをしなくなります」

重要なのは、頭の中で「反省」するだけではなく、それをノートに書き出して言語化することです。こうして1問ごとに振り返りを積み重ねることで、同じ失敗を繰り返さず、常に学習が“次の一歩”につながるのです。

2 先生の板書＋αでノートを作る

次は授業ノートです。授業中に黒板を写すことは誰もがやることですが、東大理3の合格者たちはそれだけでは終わらせていません。

たとえば、こちらのノートをご覧ください。



注意点を色ペンで補足している（写真：筆者提供）



書き込みの余白を空けている人もいた（写真：筆者提供）

黒板に書かれた板書を写したあとに、必ず自分の言葉で「補足」や「気づき」を書き加えているのです。しかもそのために、あらかじめ余白を多めに残しておいたり、色ペンで見やすく分類したりと、工夫をしている人が多いのが特徴です。

これについて、ある合格者はこう話していました。

「授業の内容をただ写すだけでは、自分の頭に入らないんです。先生の言葉をそのままじゃなく、“自分にとって大事なこと”に置き換えて書く。そうすると頭に定着するし、後から見返したときに『なるほど、このときはこう考えていたんだ』と思い出せるんです」

また、別の合格者は次のように語っています。

「赤ペンで『ここは入試に出る』『ここは計算注意』というように、自分が後から見返すときに必要になるポイントを必ず書き込みました。そうすると復習するときの目印になり、短時間で効率よく思い出せるんです」

多くの学生は、授業が終わったらノートを閉じてしまいます。しかし理3生たちは「授業後にノートを育てる」という時間を持っています。授業の板書は“素材”にすぎず、自分の考えや注意点を書き込むことで初めて“武器”になる。そうした意識の違いが、合格につながっているのでしょう。

3 言語化に時間をかける

東大理3の合格者たちのもう一つの特徴は、「勉強の進め方や思ったことを言語化して、ノートにまとめていた」という点です。それも、紙のノートを使っている場合が圧倒的に多いです。勉強の計画を立てるにしても、スマホのアプリではなく紙のノートや手帳に記録していた人が多いのです。



スケジュールも紙に書きだしている人が多かった（写真：筆者提供）

なぜ紙なのか？もちろんデジタルで書くのはかなり効率的ではありますが、しかし効率的なだけで、忘れやすくなってしまいます。それに対して、手で書くと、書いている間に『本当にこれでいいのか？』『どこが弱いのか？』と自然に考えることになるのです。

計画に関しても同様です。別の合格者で、こんな人がいました。

「1週間ごとに“必ずやることリスト”を紙に書いて、終わったら赤で消していました。やったことが視覚的に残るのがうれしくて、それが次のやる気につながりました。スマホだと消した瞬間に履歴が消えてしまうので、達成感が薄いんですよね」

さらに、言語化の対象は計画だけではありません。模試や定期試験のあとには必ず「反省メモ」を作り、「何ができなかったのか」「どう直せば次につながるのか」を文章にしていました。

「模試の結果が悪かったときほど、僕は長めに反省を書きました。点数だけを見て落ち込むのではなく、『原因を言葉にして次の行動につなげる』ことが大事だと思ったからです」

こうした習慣は時間がかかるものの、「自分の弱点を言葉で把握する」ことによって、漫然と勉強するのではなく、次に生かす学びが積み重なっていきます。理3生の強さの背景には、この“手間を惜しまない言語化”があるのかもしれません。

ノートは考えを言語化し記録する道具

いかがでしょうか？ノートは単なる記録ではなく、「学びを次につなげる道具」です。ただ漫然とノートを取るだけではなく、しっかり考えながら言語化する必要があります。みなさんの勉強にも、ぜひ取り入れてみてください。





（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）