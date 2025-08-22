「この公演のチケットを持てた人は幸運だ」細野晴臣、現地メディアも称賛したロンドン公演の熱狂を日本で
細野晴臣が、ロンドン公演の熱狂を日本に“フィードバック”するスペシャルライブ『Haruomi Hosono - I’m back from London!』を、9月4日に東京・キネマ倶楽部で開催する。
【写真】楽しそう！『Haruomi Hosono - I’m back from London!』出演者の集合ショット
同公演は、7月19日に英ロンドン・Royal Festival Hallで行われた細野のスペシャルコンサートを受けたもの。満員の観客を前にしたロンドン公演は、英国内でも大きな反響を呼び、The Timesは「ハリー・スタイルズのインスピレーションを垣間見るような極めて稀な体験であり、トロピカルな前衛性と軽やかさの間に響く音楽を目撃するのは実に喜びだった」と高く評価。BBC Radio 6 Musicも「この公演のチケットを持てた人は幸運だ」とコメントしている。
今回の東京公演は、ロンドンの大ホールとは対照的に、親密な空間で行われるライブとして企画されたもの。細野が多彩なゲストとともに、音楽による新たな旅を描き出す。
出演者には、クラムボンの原田郁子と音楽家・角銅真実によるユニット「くくく」、若手デュオ「シャッポ」、新鋭ミュージシャンの海老原颯らが名を連ねる。さらに、開演前のフロアでは、モデル／アーティストの水原佑果（Yuka Mizuhara）がDJとして登場し、空間を彩る予定となっている。
■『Haruomi Hosono - I’m back from London!』概要
日程：9月4日（木）
会場：東京・キネマ倶楽部
出演：細野晴臣、くくく（原田郁子＋角銅真実）、シャッポ、海老原颯
DJ：Yuka Mizuhara（開演前）
