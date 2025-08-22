【カイロ＝田尾茂樹】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は２１日のビデオ声明で、拘束されている全人質の解放に向け、イスラム主義組織ハマスとの即時の交渉再開を指示したと明らかにした。

ハマスは約半数の人質を解放する停戦案を受諾していたが、ネタニヤフ氏が更なる交渉を求めたことで、早期妥結は見通せない状況となった。

ネタニヤフ氏は声明で、「イスラエルが受け入れ可能な条件で、人質全員の解放と戦争の終結に向け、即時に交渉を始めるよう指示した」と言明した。具体的な条件には触れなかった。

「ハマス打倒と人質全員の解放は切り離せない」とも指摘し、２０日に開始したパレスチナ自治区ガザ北部のガザ市制圧作戦を進める姿勢を強調した。イスラエル軍は既に市郊外を掌握したとしており、交渉と並行し、軍事面でハマスへの圧力を更に強める構えだ。

ガザでは現在も人質５０人が拘束され、うち約２０人が生存しているとみられる。

ハマスが受諾した停戦案では、６０日間の停戦期間中にハマスが生存する人質１０人を解放し、１８人の遺体を返還する。イスラエルはパレスチナ人収監者を釈放し、ガザへの大規模な物資搬入も認め、双方が恒久停戦に向けた協議を始めるとされた。だが、イスラエル側は全人質の一括解放にこだわり、譲らなかった模様だ。