◆第４５回新潟２歳ステークス・Ｇ３（８月２４日、新潟競馬場・芝１６００メートル）

　出走馬１０頭の枠順が８月２２日、決定した。デビュー戦を逃げて上がり３ハロン最速をマークし、７馬身差の圧勝を飾ったリアライズシリウス（牡２歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は８枠９番からの発走となった。次戦で２、３着馬が勝ち上がったハイレベルな阪神の新馬戦を制した皐月賞馬ミュージアムマイルの半妹フェスティバルヒル（牝２歳、栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）は４枠４番。東京のマイル戦を豪快に差し切ったサノノグレーター（牡２歳、美浦・尾形和幸厩舎、父グレーターロンドン）は７枠７番に決定した。

　枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。

　（１）メーゼ　　　　　　　牝２　菊沢　一樹　５５

　（２）リネンタイリン　　　牡２　柴田　大知　５５

　（３）タイセイボーグ　　　牝２　田口　貫太　５５

　（４）フェスティバルヒル　牝２　石橋　脩　５５

　（５）ヒルデグリム　　　　牝２　石川　裕紀人　５５

　（６）フォトンゲイザー　　牡２　木幡　巧也　５５

　（７）サノノグレーター　　牡２　横山　琉人　５５

　（８）サンアントワーヌ　　牝２　岩田　望来　５５

　（９）リアライズシリウス　牡２　津村　明秀　５５

（１０）タイセイフレッサ　　牝２　斎藤　新　５５