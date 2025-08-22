第１０７回全国高校野球選手権大会は２３日に決勝戦が行われる。勝ち進んだのは西東京代表・日大三と沖縄代表・沖縄尚学。ともに接戦を勝ち抜いてきた中、データをひもとくと投手力の沖縄尚学、打力の日大三という様相になりそうだ。

日大三はここまで４試合を戦い、チーム打率は・３１７。安打数４０、得点数２１は１試合多い沖縄尚学をいずれも上回っている。２年生の４番・田中諒は今大会で唯一、２本塁打をマークしており、４試合連続打点と主軸として申し分ない活躍を見せている。

対する沖縄尚学はエース左腕の末吉、右腕・新垣の２年生２枚看板でここまで勝ち進んできた。失点数は日大三よりも１試合多いが、相手よりも少ない８。さらに特筆すべきは総投球回数４７イニングで５９奪三振をマークしている。

イニング以上の三振数をマークしており、２人の能力の高さがうかがえる。投手力の沖縄尚学か、打力の日大三か−。対照的な２チームが決勝で激突することになる。

加えて両チームとも準決勝は接戦を制し、逆転での勝ち上がり。チームワーク、ベンチワークも高いレベルにある。

日大三・三木監督は準決勝後、「好きなだけ頑張ってもらえたらなと思います」と語った。比嘉監督は「ミスしても勝てたことをプラスに考えて」と決勝戦を見据えていた。この日はそれぞれ西宮市内のグラウンドで練習。日大三は小倉前監督が訓示を行った。