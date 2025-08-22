9月27日に山陰本線・人丸〜滝部間が復旧

JR西日本は2025年8月21日、大雨で被災し不通となっていた山口県内の山陰本線・人丸〜滝部間について、9月27日（土）に運転を再開すると発表しました。

【復旧！】再開後の時刻表と2年前の「傾いた橋」を見る（写真）

山陰本線は2023年6月30日からの大雨で被災し、その後、2024年6月22日に長門市〜人丸間と滝部〜小串間で運転を再開していましたが、残りの人丸〜滝部間も復旧。これにより2年3か月ぶりに全線で運転再開の見通しが立ったことになります。

人丸〜滝部間は、傾きが確認された粟野川橋梁（きょうりょう）などがありましたが、復旧工事完了のめどが立ったといいます。9月5日（金）からは、同区間で列車の試運転が始まる予定です。

ちなみに同区間には、日本有数の難読駅として知られる特牛（こっとい）駅もありますが、この駅にも列車が戻って来ます。

山陰本線の復旧にあわせ、観光列車「○○のはなし」も9月27日から土休日を中心に、新下関〜下関〜東萩間で運転を再開します。

また、クルーズトレイン「TWILIGHT EXPRESS瑞風」も、9月29日（月）発の山陰コース（上り）から、山陰本線経由での運転を再開する予定です。

なお、2023年6月30日からの大雨で同様に被災した美祢線については、鉄道での復旧を断念し、BRT（バス高速輸送システム）に転換する方向で議論が進んでいます。