【「ディズニーファン」2025年10月号】 8月25日 発売予定 価格：1,200円

講談社は、「ディズニーファン」2025年10月号を8月25日に発売する。価格は1,200円。

10月号では、スペシャルイベントの最新情報、仮装のコツやプチ仮装の楽しみ方など、秋のパークを満喫するためのヒントを多数掲載。東京ディズニーランドの「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」、東京ディズニーシーの「ディズニー・ハロウィーン・グリーティング」などのほか、スペシャルメニューやグッズ情報も紹介される。

「ディズニー・ハロウィーン“仮装のコツ”教えて！」

対象期間にパークで全身ハロウィーン仮装を楽しむコツを達人に取材。期間外でもプチ仮装を楽しむポイントも、グッズと合わせて紹介する。月刊「ディズニーファン」では恒例となっているハロウィーン仮装フォトコンテストも開催される。

ショー「ドリームス・テイク・フライト」

東京ディズニーシーでスタートした新しいショー「ドリームス・テイク・フライト」の魅力を徹底解説。ハンガーステージで繰り広げられる夢と希望の物語を多数の撮り下ろし写真とともに紹介する。

「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」

東京ディズニーリゾートで9月15日まで開催中のスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」ではMrs.GREEN APPLEとのコラボレーションが実現。スペシャルコラボ楽曲「Carrying Happiness（Tokyo Disney Resort Version）」に込められた想いやコラボレーション秘話を、ウォルト・ディズニー・イマジニアリング プロデューサーにインタビューしている。

香港ディズニーランド・リゾート

20周年を迎えた香港ディズニーランド・リゾートからは、「最高にマジカルなパーティー」を現地取材レポート。これまでにないディズニー体験が楽しめる特別なアニバーサリーイベントの見どころを詳しく紹介する。

月刊「ディズニーファン」創刊35周年記念企画

東京ディズニーリゾートのパークチケットが抽選で20組40名に当たるほか、「ディズニー・ハロウィーン」のスペシャルグッズが当たる企画も実施される。

オリジナルポストカードが4枚付き

月刊「ディズニーファン」創刊35周年とディズニーアンバサダーホテル25周年を記念して、ディズニーアンバサダーホテルのすてきな衣装を着たミッキーマウスとミニーマウスの、編集部オリジナルポストカードが4枚付いている。

その他の内容

ディズニーとの提携30周年を迎えた劇団四季のディズニーミュージカル「アラジン」舞台裏を特別にレポート。9月から始まる「ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2025」の出演ヴォーカリストのコメントや、「ディズニー・オン・アイス 2025」東京公演のレポートなど、ライブエンターテイメント情報も掲載。

中間淳太さんの隔号連載「キャストさんのことを知りたい！会いたい！」は「シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ」を訪問。Snow Man 宮舘涼太さんが登場する「Disney FAN, ME TOO!」も楽しめる。

(C) Disney