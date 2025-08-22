お笑いコンビ、ナインティナイン岡村隆史（55）が、パーソナリティーを務める21日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1時）に出演。ダウンタウンファンについて語った。

この日はオープニングで、ダウンタウンによるインターネット配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」の話題に。岡村は「ダウンタウンさんのファンの人とかって、もう心構えができてるというか」と話すと、FUJIWARA原西孝幸（54）との会話を紹介。「原西さんが久しぶりに地元の同級生とご飯食べたんですって、東京で」と語り始めた。

20日に発表されたばかりの同サービスについて原西と友人が話をしたといい、その友人の発言について「『俺も今までな、ある意味ダウンタウンにただで笑かしてもうてたやんか。だから全然お金払ってええと思ってんねん。よう考えて？ あんな面白い笑いをただでずーっと提供してくれてはってんで』って。『なんぼでも払うわ』って言うてたわって」と語った。

「ダウンタウンチャンネル」は有料のサブスクリプション制のサービスだが、岡村は「ダウンタウンさんのファンはそういうふうに心構えができてて、そっちで見られんねやったらそっちで見させてもらうっていう覚悟を持ってらっしゃる」と熱いファンの存在に言及。矢部浩之も「いろんな状況がニュースで流れて、それを経て準備はファンの方もできていくんやろうな」と話していた。