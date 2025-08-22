ポケモンは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用RPG「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット（ポケモンSV）」において「ふしぎなおくりもの」のプレゼントキャンペーンを実施する。期間は8月22日9時より10月1日8時59分まで。

本キャンペーンは7月23日より順次開催されている色違いのチオンジェン・パオジアン・ディンルー・イーユイが登場するイベントテラレイドバトルに関連したもの。全世界のプレーヤーが100万回勝利することで、色違いのさいやくポケモンがプレゼントされる形となっている。

パオジアンとのイベントテラレイドバトルは8月18日まで実施され、合計勝利回数が5,020,994回を記録し、100万回の勝利達成を記念して色違いのパオジアンが「ふしぎなおくりもの」でプレゼントされることとなった。また、合計勝利数が100万回を超え、10万回増えた分だけテラピースが合計40個（4種類×10個）詰まった「テラピースセット」もプレゼントされる。

(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

