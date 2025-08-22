「イケてる」「美しい」「かっこよ」チェルシーが黒を基調とした新3rdユニフォームを発表
チェルシーは21日、25-26シーズンの3rdユニフォームを発表した。
男子チームが昨季のUEFAカンファレンスリーグ(ECL)、今夏のクラブW杯を制し、女子チームが国内三冠を達成したチェルシー。3rdユニフォームは、クラブがプレミアリーグ初制覇を果たした04-05シーズンにインスピレーションを得たもので、ダークなデザインのユニフォームを選手たちは着用することとなる。
04-05シーズンはリーグ杯も制して二冠を達成。女子チームはトップリーグでの地位を確立したばかりだった。クラブは「新時代のエネルギーと興奮、そしてタイトル獲得の成功を祝福。20年の時を隔てたチェルシーの輝かしい2つの夜明けが結集されている」と今季の3rdユニフォームのコンセプトを説明している。
3rdユニフォームがクラブ公式SNSで発表されると、ファンは「めっちゃイケてる」「かっこよ」「めちゃくちゃほしい」「好きです」「素晴らしい」「美しい」などと反応している。
This is Total London.— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 21, 2025
As blue hour falls over our city, a classic returns, built for the new age.
Black and silver with a flash of blue, the badge of 2005 reborn. A T90 comeback story where history and future collide.
Our 25/26 @NikeFootball T90 third kit is available… pic.twitter.com/0ySKOb0St1