　チェルシーは21日、25-26シーズンの3rdユニフォームを発表した。

　男子チームが昨季のUEFAカンファレンスリーグ(ECL)、今夏のクラブW杯を制し、女子チームが国内三冠を達成したチェルシー。3rdユニフォームは、クラブがプレミアリーグ初制覇を果たした04-05シーズンにインスピレーションを得たもので、ダークなデザインのユニフォームを選手たちは着用することとなる。

　04-05シーズンはリーグ杯も制して二冠を達成。女子チームはトップリーグでの地位を確立したばかりだった。クラブは「新時代のエネルギーと興奮、そしてタイトル獲得の成功を祝福。20年の時を隔てたチェルシーの輝かしい2つの夜明けが結集されている」と今季の3rdユニフォームのコンセプトを説明している。

　3rdユニフォームがクラブ公式SNSで発表されると、ファンは「めっちゃイケてる」「かっこよ」「めちゃくちゃほしい」「好きです」「素晴らしい」「美しい」などと反応している。