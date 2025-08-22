BAKEの「焼きたてタルト」に秋の味覚がやってくる！おさつバター、かぼちゃチーズ、モンブランが待ちきれない
これからの季節は、秋の味覚が主役のスイーツが楽しみですよね。
北海道生まれのチーズ菓子専門店 「BAKE CHEESE TART（ベイクチーズタルト）」には、旬の“芋、栗、かぼちゃ”が主役の焼きたてタルト3種類が新登場。
9月1日（月）から期間限定で順次お目見えします。
BAKEに秋の味覚が主役の焼きたてタルトが新登場
今年4月、焼きたてチーズタルト専門店から、北海道生まれのチーズ菓子専門店へとアップデートした「BAKE CHEESE TART」。
焼きたてチーズタルトだけでなく、その時々の気分に寄り添った、さまざまなカタチのチーズスイーツが楽しめますよ。
この秋は“芋、栗、かぼちゃ”を主役にした“じゅわっ、ぽってり、こっくり”な、3つの焼きたてタルトが順次お目見えします。
スイートポテトみたいな「おさつバターチーズ」
9月1日（月）〜10月14日（火）の第1弾は「焼きたてタルト おさつバターチーズ」（税込405円）が登場。
スイートポテトのような味わい×じゅわっとほどけるバターの香りが楽しめる新作ですよ。
ねっとり濃密な甘さが特長の茨城県産さつまいも『紅天使』を使ったあんを、北海道産のミルキーなクリームチーズを使ったチーズムースに絞ってバターをのせて焼きあげ。
全粒粉を使ったザクザク食感のタルト生地×なめらかなチーズムース×ねっとり濃厚なさつまいもあんのハーモニーを堪能してくださいね。
■販売店舗：BAKE CHEESE TART国内常設店舗、BAKE the SHOP全国の店舗
10月限定！ぽってりかわいい「かぼちゃチーズ」
10月1日（水）〜31日（金）の第2弾は、ぽってりかわいらしいビジュアルの「焼きたてタルト かぼちゃチーズ」（税込405円）がお目見えです。
北海道産マスカルポーネを使ったムース＆キャラメルソースに、かぼちゃの素材感をしっかり残したあんをたっぷり絞って、まろやかな口あたりに。
濃厚な甘みを活かしたかぼちゃあんをココア＆アーモンドパウダーを練り込んだザクっと香ばしいタルトカップと組み合わせた、甘さとほろ苦さのコク深い味わいが楽しめるそうですよ。
■販売店舗：BAKE CHEESE TART国内常設店舗
深まる秋を感じる栗づくしの「モンブランチーズ」
10月15日（水）〜11月30日（日）の第3弾は「焼きたてタルト モンブランチーズ」（税込450円）が登場します。
口どけ軽やかで酸味のあるクリームチーズムースに、栗の甘みを活かしたペーストをたっぷり絞って、渋皮栗の甘露煮をごろっとトッピング。
厳選クリームチーズをブレンドしたオリジナルのチーズムース×栗のこっくりとした甘みが重なる、深まる秋にぴったりのタルトです。
■販売店舗：BAKE CHEESE TART国内常設店舗、BAKE the SHOP全国の店舗
いずれもなくなり次第終了となるので、気になる人はお早めにゲットしてくださいね。
秋のタルトを買ってBINGOに参加しちゃお
さらに、季節限定タルトを味わうイベント『BAKE the Autumn BINGO』もスタートします。
新作タルト3種類のほか、対象のタルトを購入するとBINGOカードにスタンプを押印。
列が揃うと次回以降の会計がちょっぴりお得になる特典がもらえるので、参加してみてはいかがでしょう。
■BAKE the Autumn BINGO 実施概要
実施店舗：BAKE CHEESE TART国内常設店舗 ※BAKE the SHOPでは実施されません。
期間：9月1日（月）〜11月30日（日）※無くなり次第終了
BAKE CHEESE TART
https://cheesetart.com
参照元：株式会社BAKE プレスリリース
