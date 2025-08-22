「日向坂46」の藤嶌果歩、正規のマウンドから投じた魔球が話題

プロ野球の始球式で、画面から“消える”魔球を投じてストライクを奪ったアイドルが話題となっている。「見たことない魔球」「まさに消える魔球や」「プロでも難しそう」とファンから驚きの声が集まっている。

アイドルグループ「日向坂46」の藤嶌果歩は21日、エスコンフィールド北海道で行われたオリックス戦の前にファーストピッチセレモニーでマウンドに立った。背番号「46」の入ったユニホーム上衣に、ブルーグレーのミニスカートを合わせた姿で、ピンク色のグローブを手にマウンドへ。売り出し中の有薗を捕手に、スタンド四方に礼をしてからモーションを起こした。

高々と上空へ放り投げたボールは一度画面から消え、大きな弧を描いて捕手のミットへ。しっかりストライクゾーンにノーバウンドで届き、藤嶌は何度も飛び跳ねて笑顔を見せた。試合を配信した「パーソル パ・リーグTV」の公式Xがこの場面を動画で公開すると、ファンから驚きの声が殺到した。

「見たことない魔球」

「虹のような軌道を描いての完璧なコントロールに驚愕。プロでも難しそう」

「秘技消える魔球」

「秘技、画面から消える魔球」

「まさに消える魔球や」

「消える魔球投げられるアイドルが他にいるかい？」

昨年に続く挑戦で、投球前には「今年は1年越しに成長した姿を見せたい」と話していた藤嶌の有言実行。正規のマウンドからの魔球に「ニッコニコ笑顔からのえげつないスローボール！ ワンポイントリリーフでいけるで」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）