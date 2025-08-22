この記事をまとめると ■コインパーキングはクルマで出かけた際に便利な施設だ ■高額紙幣が使えなかったり機械が壊れているケースも珍しくない ■トラブルが発覚したら慌てずに機械に書かれている連絡先に連絡するのが先決だ

コインパーキングにおけるトラブル対処法

仕事やレジャーなど、クルマで出かけるときに考えておかないとならない重要な要素のひとつが、駐車場の問題でしょう。しっかり計画を練ったはずなのに、駐車場の空きが見つからなかったり、精算や出庫のトラブルに遭って予定が大きく変更を余儀なくされてしまった……という事態は歓迎したくありませんね。

しかし、そういったトラブルというものは、いくら計算していても避けられないときはあるものです。

係員がいる駐車場ならば相談したり苦情を伝えたりできますが、無人のコインパーキングではその場での対処がわからずに途方に暮れてしまうケースもあるでしょう。

ここではそんなコインパーキングの精算時のトラブルについて、いざというときにロスを最小限に抑えられるように、対処の方法を考えてみましょう。

■トラブルの種類別に対処方法を考えてみる

コインパーキングを利用する際のトラブルはいろいろあると思いますが、ここでは精算や出庫時のトラブルについて、その対処方法を考えていきましょう。

●料金を支払おうとしたら万札しか持ち合わせがなかった

このケースはコインパーキングについての苦労話としてよく聞かれます。都市部を中心に移動が多い職種であるタレントが、「繁華街のコインパーキングを1時間ほど利用したら3000円を軽く超えていてビックリ！ まあそれはいいんだけど、支払おうとしたら千円札しか使えなくて、両替のためにコンビニを探しているうちに料金が4000円になっていた！」と憤慨したエピソードを語っていたこともありました。

たしかに、高額な設定の場所で千円札しか受け付けていないというのでは、理不尽さを感じる気持ちもわかります。

「駐める前に確認しとけ！」というもっともなご意見もありますが、不可抗力で時間を食ってしまうこともありますので、何とかしてほしいと共感する人も少なくないでしょう。

これについては、現金以外の支払い方法を取るのも手です。以前よりクレジットカードでの支払いができるところや、スマホの各種アプリ決済に対応している精算機も増えてきましたので、それらの方法を取ることで、両替などの二度手間を防げます。

●精算してないのにロック板が下がっているけどこのまま出庫していいの？

コインパーキングの設備も機械なので、故障や不具合というトラブルは避けられません。ロック板は車輪に踏まれて大きな荷重が掛かる部分なので、機械的な故障が起こることも十分考えられます。この場合「このまま精算しないで出ちゃおうか」という考えが、よぎることがないとはいえません。

しかし、有料の施設を利用したぶんは支払いの義務が発生します。

無精算による出庫は無銭飲食と同じ行為なので、「偽計業務妨害罪」や「威力業務妨害罪」（共に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金）に問われるようです。無人のコインパーキングには監視カメラが設置されていることが多く、入出庫はすべて記録されていますので、あとで不正出庫分を運営会社から請求される可能性が高いです。請求内容は利用料金だけでなく、未納金、違約金、利用者特定の調査費用などの分も加算される場合もあります。

これを拒否すると、最終的に民事訴訟や逮捕に至るので、ちゃんと正規の料金を払うに、越したことはありません。

やらかした際は関係各所に連絡を

●精算できない、または精算したのにロック板が下がらず出庫できない

精算しようとしたら精算機が反応しない、駐車券を読み取ってくれない、お金を投入できない、投入したのに反応がない、精算したのにロック板が下がらない……などなど。これらは精算機やロック板の不具合、故障が原因のトラブルです。

支払う意志がありそれが遂行できない、あるいは支払いをしたのに出庫できないという状況は設備の不具合による問題なので、運営側に責任があります。

対処方法としては、案内板や精算機に記してある管理部門へ電話するのが早いでしょう。場所や状況により解決までの時間はマチマチですが、大手の運営ならリモートで対処できるところもあるので、電子的な問題ならその場で解決できることはずです。

ただし、ロック板の機械的な故障の場合は、スタッフの到着を待たないと解決できない可能性が高いので、時間がかかります。

●駐車券を失くしてしまった、破損してしまった

駐車券式のコインパーキングでは、提携施設の利用で割り引きを受けられることも多くあるので、駐車券をもち歩くケースも少なくないでしょう。

その場合にちょくちょく聞くのが、駐車券の紛失や破損というトラブルです。駐車券には入庫の時間が記録されていますので、それが読み取れない状態では精算ができなくなってしまいます。

その場合の措置として、多くの精算機には「駐車券紛失ボタン」が用意されています。そのボタンを押すと、駐車券紛失時の“規定の”料金が請求されますので、それを支払うことで出庫が可能になります。

ただ、この方法では「法外な料金が請求された！」と憤慨する声も聞かれます。実際にその駐車場の最大料金よりも高い金額を請求されたという例もあるようです。

この請求金額については、その駐車場を運営する会社の規定によりさまざまで、監視カメラなどの記録を参照して利用時間分の請求で済んだり、最大料金で済んだり、あるいは先述のように最大料金に手数料や違約金が加算された金額になる例もあります。

ただ、電話連絡のあとに情状酌量を考慮してもらえるケースもあるようなので、連絡はしておいたほうがいいでしょう。いわずもがな、紛失しないのが一番ですが……。

●違う番号で精算してしまった

このケースもわりとよく聞くトラブルです。思い込みや勘違い、あるいは「6」と「9」を間違えたりして自分の駐めた枠ではないところの精算をしてしまったという経験をしたという人は意外と少なくありません。

場合によっては高額になることもあるので、「ま、いっか」で済ませられないこともあると思いますが、これについては利用者側のミスなので、やり直しは期待しないほうがいいでしょう。

管理センターに連絡して、自分のミスを認めたうえでお情けに訴えることで、払い戻してもらえるという可能性はゼロではありませんが、入出庫の情報を調査したり支払い情報を確認したりと、管理センターの手間を考えると期待はできません。