銀座コージーコーナーから、サンリオキャラクターとのコラボスイーツ「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」が登場。

いつも身近にいて、癒やしてくれたり笑顔にさせてくれる「サンリオキャラクターズ」をイメージしたプチケーキです☆

銀座コージーコーナー「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」

価格：3,564円（税込）

ラインナップ：

上段左から：・ポムポムプリン：プリン風味クリームとキャラメルホイップクリームのロールケーキ・リトルツインスターズ：ソーダ風味＆ピーチゼリー・ポチャッコ：練乳クリームとキャラメルクリームのココアタルト中段左から：・クロミ：ブルーベリー風味グラサージュとブルーベリークリームのココアタルト・マイメロディ：ストロベリー風味グラサージュと練乳ホイップクリームのタルト・けろけろけろっぴ：練乳ホイップクリームとメロン風味グラサージュのケーキ下段左から：・ハンギョドン：ソーダ風味ホイップクリームのケーキ・ハローキティ：アップルカスタードクリームのタルト・シナモロール：ヨーグルト風味ホイップクリームのロールケーキ

販売期間：2025年8月29日（金）〜9月30日（火）頃

予約受付期間：2025年8月25日（月）10:00 〜 9月25日（木）

お渡し期間：2025年8月30日（土）〜9月30日（火）

※ネット予約は一部の店舗のみの実施となります

販売店舗：全国の銀座コージーコーナー生ケーキ取扱店

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません

銀座コージーコーナーと、世代を超えて愛されている「サンリオキャラクターズ」が初コラボレーション！

サンリオのキャラクターたちが銀座コージーコーナーのお店にやってきた、という設定のプチケーキ「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」が発売されます。

「ハローキティ」は赤と白のストライプ柄の制服、「ハンギョドン」はグレーのベストの制服に身を包んでコージーコーナーの店員に。

パティシエに扮した「シナモロール」たちがつくった色とりどりのケーキが並んだら開店です。

さっそくお客さんの「けろけろけろっぴ」たちがやって来ました。

ケーキを選んでいる様子を見てみると、みんなにこにこ笑顔・・・！

そんなストーリーをプチケーキや専用ボックスで表現。

それぞれのキャラクターをイメージして、アップルカスタードクリームのタルトや、プリン風味のロールケーキに仕上げてあります。

どのプチケーキもかわいらしく、思わず笑顔に。

おなじみのキャラクターに癒やされながら楽しいひとときが過ごせます。

「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」には 「サンリオキャラクターズ スイーツ新聞」のリーフレット付き。

キャラクターの紹介とケーキの味や見た目のポイントを紹介しています。

銀座コージーコーナーにて2025年8月29日より販売される「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」の紹介でした☆

※品切れの場合があります。また、店舗により発売日が異なる場合や、取扱いしていない場合があります

