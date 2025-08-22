『ピースメイカー』シーズン2、きょう配信開始！ 大塚明夫、水樹奈々らが吹替続投
ドラマシリーズ『ピースメイカー シーズン2』が22日から動画配信サービス「U-NEXT」で独占配信。大塚明夫や水樹奈々ら人気声優陣が続投の吹替版も同時に配信される。今回配信開始に併せ、メイントレーラー映像が公開された。
【写真】ジェームズ・ガンの姿も 『ピースメイカー シーズン2』場面写真
2021年公開の映画『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』から初登場した“過激派ヒーロー”ピースメイカーの活躍を描くスピンオフシリーズとなる本作。
『ザ・スーサイド・スクワッド "極"悪党、集結』のほか『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズなどを手掛けた映画監督ジェームズ・ガンが、前作に続いてシーズン2の製作総指揮・脚本を務め、そのうち3エピソードで監督も担当している。
今年7月に公開されたガン監督による映画『スーパーマン』では、本編中にピースメイカーがサプライズ登場し、多くのファンが歓喜。ガン監督自身も本作が『スーパーマン』と直接つながるストーリーであると明言しており、『クリーチャー・コマンドーズ』から本格始動した新たなDCユニバース（DCU）の中でも、今後を担う重要作として位置づけられている。
シーズン2では、タスクフォースX解散後のピースメイカーと「11thストリート・キッズ」の仲間たちのその後が描かれ、『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』でピースメイカーが暗殺したリック・フラッグの父リック・フラッグ将軍が登場し、物語は波乱の展開へ。
また、前作から存在していた“次元ポータル”が、別の世界へとつながっていたことも判明。そこには、かつて登場したあのキャラクターたちの姿もあり、物語は新たな局面へと動き出すことになる。
同時配信となる日本語吹替版では、大塚明夫（ピースメイカー役）、水樹奈々（ハーコート役）、斉藤貴美子（アデバヨ役）、遠藤純一（エコノモス役）、前野智昭（ビジランテ役）ら人気声優がシーズン1から続投し、キャラクターの吹き替えを担当。また、本日公開されたトレーラーでは、先日この世を去ったヘヴィメタル界の伝説オジー・オズボーンの楽曲が使用されており、ファンの間でも大きな話題になっている。
ドラマ『ピースメイカー シーズン2』は、U‐NEXTにて8月22日より独占配信。以降、毎週金曜週次配信。
