¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/22¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬8·î21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Âè5»Ò¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤È°¦¸¤¤ÎÂç¤¤µ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÔ´õÈþ¡¢Âè5»Ò¡õ°¦¸¤¤Î¾×·âÈæ³Ó
ÄÔ¤Ï¡Ö¹¬¶õ¤¬Âç¤¤¯´¶¤¸¤¿Ä«¡×¤È»°ÃË¡¦¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¤È¿²¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤È»×¤Ã¤¿¤é ¥¯¥Ã¥¯¤âÂç¤¤¤¤Ê¤¢¤È´¶¤¸¤¿ º£Æü¤³¤Îº¢¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤È¡¢¡È¥¯¥Ã¥¯¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°¦¸¤¤ÈÀ¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¤Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤ÖÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÆ±¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¥¯¥Ã¥¯¡Ä¥Ç¥«¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¾Ð¡×¤È°¦¸¤¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È°¦¸¤¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¯¥Ã¥¯¤Á¤ã¤ó¤â²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌ´¶õ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÔ¤Ï¡¢¿ù±ºÂÀÍÛ¤È2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¡¢2010Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢2013Ç¯3·î¤Ë¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤¯¤ó¡¢2018Ç¯12·î¤Ë»°ÃË¡¦¹¬¶õ¤¯¤ó¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯8·î8Æü¤ËÂè5»Ò¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¡£¿ù±º¤Ï9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡Ö¤´Êó¹ð2025Ç¯8·î8ÆüÂè5»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Æü¤ËÄÔ¤â¡Ö18Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾®¤µ¤Ê¾®¤µ¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡×¡ÖÊì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
