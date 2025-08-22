¡Ø¥Ò¥Ã¥¯¤È¥É¥é¥´¥ó¡Ù4D´Õ¾Þ¼Ô¸ÂÄê¤ÎÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È·èÄê¡¡¥Ò¥Ã¥¯¡õ¥È¥¥¡¼¥¹Èô¹Ô¥·¡¼¥óPP¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ò¥Ã¥¯¤È¥É¥é¥´¥ó¡Ù¤Î4D´Õ¾Þ¼Ô¸ÂÄê¤ÎÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¥Ò¥Ã¥¯¤È¥É¥é¥´¥ó¤Î¥È¥¥¡¼¥¹¤ÎÈô¹Ô¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¡ÊPP¡Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÇÛÉÛ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û4D´Õ¾Þ¼Ô¸ÂÄêÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎPP¥¹¥¿¥ó¥É
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥É¥ê¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥Ò¥Ã¥¯¤È¥É¥é¥´¥ó¡Ù¡Ê2010¡Ë¤ò¼Â¼Ì²½¡£¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Î¾¯Ç¯¥Ò¥Ã¥¯¤ÈÈà¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¥É¥é¥´¥ó¤Î¥È¥¥¡¼¥¹¤ÎÍ§¾ð¤ÈÂçËÁ¸±¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ÆüËÜ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÌÊÆ¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÌó8463Ëü¥É¥ë¤ò²Ô¤®¡¢½µËö¶½¹Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÆ²¡¹¤Î½éÅÐ¾ìNO.1¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢²áµî¤Î¥¢¥Ë¥á¸¶ºî¥·¥ê¡¼¥º3ºîÉÊ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°À®ÀÓ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¿ô»ú¤Ç¤¢¤ê¡¢2½µÌÜ¤Î½µËö¤âËÌÊÆ¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î½µËö¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2½µÏ¢Â³1°Ì¤òµÏ¿¡£8·î21Æü»þÅÀ¤ÇÁ´À¤³¦Îß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó6²¯2641Ëü¥É¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4D´Õ¾Þ¼Ô¸ÂÄê¤ÎÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¥ó¥°°ìÂ²¤ÎÄ¹¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¥Ò¥Ã¥¯¡Ê¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥Æ¥à¥º¡Ë¤È¡¢ÌÜ¤ÇÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¹âÂ®Èô¹Ô¤ÇÃ¯¤â¤½¤Î»Ñ¤òÃÎ¤é¤Ì¤Þ¤Þ¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÀâ¤ÎºÇ¶¯¥É¥é¥´¥ó¼ïÂ²¡ã¥Ê¥¤¥È¡¦¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¡ä¤Î¥È¥¥¡¼¥¹¤¬ÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤òÇØ·Ê¤ËÈô¹Ô¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëPP¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¡£¥Ò¥Ã¥¯¤È¥È¥¥¡¼¥¹¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢Í§¾ð¡¢ËÜºî¤Î´¶Æ°¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ò¥Ã¥¯¤È¥É¥é¥´¥ó¡Ù¤Ï¡¢9·î5Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
