２２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４８円４７銭前後と前日の午後５時時点に比べ９０銭程度のドル高・円安となっている。



２１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４８円３７銭前後と前日に比べ１円０５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。同日発表の米８月総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値や米７月中古住宅販売件数が強い内容となったことを手掛かりに一時１４８円４１銭まで上伸した。



米景気の底堅さが意識されるなか、この日の東京市場のドル円相場も堅調な展開となっている。総務省が朝方発表した７月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、変動の大きい生鮮食品を除く総合が前年同月と比べて３．１％上昇したものの、伸び率が６月の３．３％から縮小したことから円を買う動きは限定的。前日に米長期金利が上昇したことがドルの支えとなっており、午前９時５０分すぎには１４８円５０銭まで上伸した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６１５ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００４０ドル強のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７２円４５銭前後と同４０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS