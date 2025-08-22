「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午前１０時現在で、トラース・オン・プロダクト<6696.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



同社は２１日取引終了後、無線呼び出しチャイムの卸売事業などを手掛けるアクスト東日本（神奈川県海老名市）の全株式を取得し、子会社化すると発表。また、取引先からＳＴＢ（セットトップボックス）を受注（税抜き９００万円、納期は１０月を予定）したことも明らかにしており、これらが買い予想数上昇につながっているようだ。



アクスト東日本の株式譲渡実行日は８月２９日の予定で、２６年１月期第３四半期から連結子会社となる見通し。アクスト東日本が長年にわたって構築してきた延べ１５００社（飲食店、工場、病院、介護施設、オフィス・会議室、ホテル・旅館、レジャー施設、屋外施設、物流など）に及ぶ幅広い顧客ネットワークの活用が可能となるという。



出所：MINKABU PRESS