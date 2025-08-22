◆第２０回キーンランドカップ・Ｇ３（８月２４日、札幌・芝１２００メートル）

出走馬１６頭の枠順が、８月２２日に決定した。今年のＮＨＫマイルＣを制したＧ１馬パンジャタワー（牡３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）は３枠５番に決まった。鞍上は引き続き松山弘平騎手。この次に予定している豪州遠征に向けて弾みをつけたい。

函館、札幌で３連勝でオープン入りしたカルプスペルシュ（牝３歳、栗東・石坂公一厩舎、父シュヴァルグラン）は、大外の８枠１６番からのスタート。コンビを組んで３戦３勝の横山武史騎手が乗る。得意の洋芝で４連勝を狙う枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）ツインクルトーズ 牝５ ５５ 古川 吉洋

（２）エトヴプレ 牝４ ５５ 丹内 祐次

（３）レイピア 牡３ ５５ 北村 友一

（４）エーティーマクフィ 牡６ ５７ 戸崎 圭太

（５）パンジャタワー 牡３ ５７ 松山 弘平

（６）ペアポルックス 牡４ ５７ 松若 風馬

（７）クファシル 牡５ ５７ アレクシ・バデル

（８）ゾンニッヒ 牡７ ５７ 武 豊

（９）モリノドリーム 牝６ ５５ クリストフ・ルメール

（１０）ウインカーネリアン 牡８ ５７ 三浦 皇成

（１１）プルパレイ セン６ ５７ カリス・ティータン

（１２）フィオライア 牝４ ５５ 坂井 瑠星

（１３）ジョーメッドヴィン 牡４ ５７ 松岡 正海

（１４）カルロヴェローチェ セン５ ５７ 佐々木 大輔

（１５）ナムラクララ 牝３ ５３ 浜中 俊

（１６）カルプスペルシュ 牝３ ５３ 横山 武史