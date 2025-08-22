台風第１２号は熱帯低気圧に変わりました。

台風第１２号は２２日９時に熱帯低気圧になりました。

中心は日本の南の

北緯３２度、東経１３２度にあって、

ゆっくりした速さで北東へ進んでいます。

中心の気圧は１００８ヘクトパスカルとなっています。

■九州南部の天気は

九州南部では、２２日夕方にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。鹿児島県（奄美地方を除く）では、引き続き２２日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

九州南部・奄美地方では、台風や太平洋高気圧周辺の縁を回る暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。



［雨の実況］

２０日１８時から２２日０４時までの降水量（アメダスによる速報値）

宮崎県

串間 １００．５ミリ

鹿児島県（奄美地方除く）

鹿児島市喜入中名町 ２８４．０ミリ

日置市東市来 ２８３．５ミリ



［雨の予想］



九州南部では、２２日昼過ぎにかけて局地的に雷を伴い非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。台風の動きが遅いため、同じ地域で雨が降り続いて、総降水量が多くなるおそれがあります。

２２日に予想される１時間降水量は多い所で、

宮崎県 ４０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ７０ミリ

２２日６時から２３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

宮崎県 １００ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） １５０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

鹿児島県（奄美地方を除く） ２２日昼過ぎにかけて

です。



［風の予想］

九州南部では、２２日夕方にかけて強い風が吹くでしょう。

２２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

宮崎県 １８メートル （２５メートル）

鹿児島県（奄美地方を除く） １８メートル （２５メートル）



［波の予想］

九州南部の沿岸の海域では、２２日はうねりを伴い波の高い所があるでしょう。

２２日に予想される波の高さ

宮崎県 ２．５メートル うねりを伴う

鹿児島県（奄美地方を除く） ２．５メートル うねりを伴う



［防災事項］

厳重警戒：土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫

注意事項：強風、うねりを伴った高波、落雷、竜巻などの激しい突風

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。



［補足事項］

今後、発表する警報、注意報、気象情報などに留意してください。台風の進路や、土砂災害や浸水害、洪水災害のキキクル（危険度分布）に関しては、「気象庁ホームページ」などを確認してください。