吉岡里帆“いま、夢中になっているもの”は「ちょっと（年齢的には）早いんですけど…」

女優の吉岡里帆（32歳）が、8月22日に放送された情報番組「グッド！モーニング」（テレビ朝日系）に出演。“いま、夢中になっているもの”について語った。



吉岡はこの日、映画「九龍ジェネリックロマンス」（8月29日公開）の宣伝を兼ねて、同番組のインタビューに対応。「ちょっと（年齢的には）早いんですけど…」とした上で、「盆栽に手を出し始めまして…」と語る。



現在は「全部で、ちっちゃい子も合わせてですけど、40株の盆栽を育ててます。室内で盆栽を育てるというのを試みていて。すごく繊細。1日ちょっと目を離すだけで、なんか『シオッ』ってなっていて、『えー！』みたいな」とのこと。



また、「盆栽には名前をつけてない？」との質問には「つけてないですね。ちょっと量も多いので、つけても覚えきれないです（笑）」と笑った。