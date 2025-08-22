世界最大級の渦潮を「咸臨丸」「日本丸」の大型帆船で体験！うずしおクルーズ「夏のわくわく！キッズプレゼントキャンペーン」

「うずしおクルーズ」は、夏休み限定「夏のわくわく！キッズプレゼントキャンペーン」を、2025年8月12日(火)から8月31日(日)までの期間限定で実施！

うずしおクルーズ「夏のわくわく！キッズプレゼントキャンペーン」

実施期間 ：2025年8月12日(火)〜 8月31日(日)

対象 ：小学生以下のお子様(乳幼児も含む)

内容 ：期間中、ご乗船いただいた小学生以下のお子様に、

オリジナルグッズ等をいずれか1つプレゼントされます。

配布場所 ：乗船時に桟橋でお取りいただきます。

1. ミニ双眼鏡

船長気分で探検！

ミニ双眼鏡で渦潮を観察しよう！

これを使えば、あなたも今日から船長に！自分だけの視点で、最高の夏の思い出を探検出来ます。

2. オリジナルマグネット

渦潮や遊覧船をモチーフにしたマグネットで、旅の感動を自宅でも思い出せます。

3. オリジナルステッカー

同社の誇る2隻のクルーズ船「咸臨丸」と「日本丸」をデザインしました。

スマートフォンやノート、お気に入りの場所に貼って、うずしおクルーズでの冒険の思い出をいつでも身近に感じられます。

4. オリジナルリングメモ

同社の誇る2隻のクルーズ船「咸臨丸」と「日本丸」をデザインしたオリジナルリングメモです。

クルーズの思い出や日々の出来事を綴るのに最適です。

ぜひ、船上で感じた感動や発見を書き留めて、旅の記念にしてください。

5. 淡路島産等のスイーツ

ドーナツやフィナンシェ等のスイーツでホッと一息。

備考：各種プレゼントはなくなり次第終了となります。

小学生以下のお子様を対象に、旅の思い出を形に残せるオリジナルグッズをプレゼント！大迫力の自然を間近で体感できるクルーズで、忘れられない夏の思い出を作りませんか？

【うずしおクルーズ基本情報】

淡路島から世界最大級の渦潮を「咸臨丸」「日本丸」の大型帆船で体験する約1時間のクルージングです。

営業日・出航時刻： ホームページにて要確認

料金(税込) ： 中学生以上 3,000円、小学生 1,500円、

幼児 大人1名につき1名無料

場所 ： 南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

