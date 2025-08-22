「今から服買い足すのもな、、」→【しまむら】へ！ 1,500円以下で買える♡「即戦力Tシャツ」

「新しい服が欲しいけど、夏物はすぐに着られなくなりそう……」そんな気持ちで買い物をためらっている大人世代には、【しまむら】から登場しているプチプラアイテムをチェック！ 今の時期は1枚で、涼しくなってもインナーとして、長く使えそうなTシャツがずらり。今回はその中から、税込1,500円以下で買えるプチプラの「即戦力Tシャツ」をご紹介します。

存在感のあるロゴで垢抜けるビッグTシャツ

【しまむら】「TT*PENピグメントT」\1,419（税込）

「今すぐ着られる晩夏カラー」とインフルエンサーの@marino12131さんが絶賛するこちらのTシャツ。ヴィンテージライクなロゴやゆとりのあるシルエットなど、こなれて見えるディテールがぎゅっと詰まった1着です。直線的なラインがシャープな印象で、リラクシーなボトムと合わせても引き締まって見えます。ゆったりとした袖が二の腕をすっぽり隠してくれるので、体型カバーにも一役買ってくれそうです。

きれいめに着られるシンプルロゴTシャツ

【しまむら】「CTロゴ フレンチSLT」\1,089（税込）

胸元に大人っぽいフォントのロゴをプリントした、落ち着いた雰囲気のTシャツ。きちんと感をキープできるので、ジーンズなどカジュアルなボトムスと合わせても子どもっぽく見えません。胸元のロゴが視線を集めて、自然とスタイルアップにも繋がりそう。ベーシックカラーを中心とした、大人が使いやすいシックなカラー展開も魅力です。

ワッフル素材と細めボーダーが爽やかなTシャツ

【しまむら】「ワッフルボーダーPO」\1,419（税込）

ワッフル素材がこなれ見えするボーダーTシャツ。細めのボーダー柄なので、カジュアルすぎずきれいめな雰囲気で着こなせそうです。ボディラインを拾わないゆったりシルエットで、楽な着心地と体型カバーが同時に叶う予感。裾は前後差があるヘムラインなので、トップスインしてもウエストまわりがもたつかず、アウトスタイルもサマになっています。

コーデの主役になるカレッジロゴTシャツ

【しまむら】「TT*NONBIGTシャツ」\1,089（税込）

ビッグロゴが主役級の存在感を放つ、オーバーサイズのTシャツ。こっくりとした深みのある赤が、カジュアルの中にも大人っぽいシャレ感を演出します。インフルエンサーの@aiaimama.v.v.vさんは、「Tシャツのゆるたぽ感と絶妙カラーがほんとに最強」と絶賛。落ち感のある素材なので、トップスインスタイルで好みのシルエットをつくるのもGOOD。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marino12131様、@_rico.coco__guk様、@aiaimama.v.v.v様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

