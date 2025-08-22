「ランニングマン #894」

デビュー20周年を記念した特別なアルバム「Super Junior 25」を引っ提げたSUPER JUNIORのワールドツアー＜SUPER SHOW 10＞が、いよいよ8月22日(金)の韓国・ソウル公演より幕を開ける(8月24日(日)公演の模様がKNTVにて生中継)。

2008年より継続させてきた"SUPER SHOW"シリーズの約2年半ぶりとなる最新公演であり、20周年のメモリアルな節目とあって"E.L.F(ファンネーム)"の期待度は格別。2025年12月・2026年3月に開催を控える日本公演を待ちわびている日本のファンも多いことだろう。

まさに"歴代級"といえる様々な20周年記念プロジェクトが展開される中、イトゥク、ウニョク、キュヒョンが人気バラエティ「ランニングマン #894」(韓国放送日：2025年7月13日)に出演。トークやゲームで抜群のコンビプレーを発揮し、20年の"ケミ"を見せつけた。

2000年代ファッションで現れたSUPER JUNIORメンバー(「ランニングマン #894」より) (C)SBS

韓国の国民的MCユ・ジェソクをはじめとするレギュラー陣が、毎回人気のゲストを迎え様々なゲームを楽しむというこの「ランニングマン」も、奇しくもこの「#894」(9月19日(金)にKNTVにて日本初放送)が"15周年特集"の節目の回。全員が初放送当時の衣装やヘアスタイルを完全再現し、オープニングからすでにメモリアルな雰囲気いっぱいの中、20周年を迎えるSUPER JUNIORの3人を招き入れた。

「ランニングマン #894」 (C)SBS

3人もデビュー当時流行していたベストにスキニージーンズ、チェーンといった2000年代ファッションで姿を現したものの、「キュヒョンのパンツ、笑えるね」と周囲にイジられ、「スキニーなんて久しぶりに履いたから...」と落ち着かなそうなキュヒョン。イトゥクも、この20年間の変化として「背が伸びました！」と報告し、超厚底のシークレットシューズ＆インナーソールを披露して笑わせる。和やかなオープニングトークの後には、2000年代ファッションのまま、新曲「Express Mode」を披露し、レギュラー陣をキュンとさせる。

「ランニングマン #894」 (C)SBS

さらに、収録場所となったホールについて、「ここはSUPER JUNIORの公開放送をたくさんした場所でしょう？」とジェソクが話を振り、「ここでデビューしました」(ウニョク)、「ここで初めての1位を獲って...」(キュヒョン)としみじみ振り返ると、イトゥクが「控室が、僕たちがケンカした部屋でした」と暴露。"ウニョクいじめ事件"と語り継がれる、デビュー初期の騒動の真相が明かされていく。

「ランニングマン #894」 (C)SBS

当時メンバーたちが最年長のイトゥクにイタズラをしたせいで、イトゥクが大激怒。何もしていなかったウニョクまで巻き添えにされ、その直後の生放送でイトゥクからマイクを渡されたウニョクは不機嫌な表情のままだったという。「その日の検索ワードの1位が"ウニョクいじめ"になっちゃった(笑)」と、苦笑いしながらも懐かしそうな表情を浮かべるイトゥク。今もメンバー間のケンカはあると明かしつつ「昔のように殴り合うのではなく、すぐに力が抜ける」と打ち明けて笑わせていた。

「ランニングマン #894」 (C)SBS

「ランニングマン #894」 (C)SBS

この日のゲームは、番組15周年を記念した"もう一度見たい伝説ゲーム"として、石鹸の泡まみれになりながら対決する"石鹸水スロープ"にも体を張ってチャレンジ。他にも、15段階の辛い食べ物をリレー形式で食べ、どこまで耐えられるかを競う"辛口義理ゲーム"では、胃腸薬を飲みながら「僕らはこうやって20年やってきた！」と気合を見せるイトゥクに続いて、キュヒョンとウニョクもやる気十分。"レジェンド"アイドルとは思えない全力の奮闘ぶりで、番組を盛り上げていた。

「ランニングマン #894」 (C)SBS

「ランニングマン #894」 (C)SBS

20年も韓国芸能界の第一線を走ってきたSUPER JUNIORのバラエティはひと味違う...長い月日を共に過ごしてきた間柄だからこそのイトゥク・ウニョク・キュヒョンの"ケミ"はやはり格別！その抜群のチームプレーには、感慨深さすら味わえるはずだ。

文＝酒寄美智子

