【Ray】2025年10月号のアンケート＆プレゼント応募受付中！

今月のPresent

LOVECHROME（ラブクロム）の「どこにでも持ち運びたい美髪コーム」

毎日のコーミングでさらツヤ！

▷3名様

特殊表面加工を施したヘアコームは、通常のブラッシングで受けるダメージを70%以上軽減し、髪への負担を最小限に抑えてくれる♡

お風呂場使いもできて、トリートメントの浸透も助けてくれるんです。使うたび髪がサラサラになるのを実感できるのもうれしい。

INBATHツキ プレミアムブラック 5,610円／YC・Primarily

Ollio（オーリオ）の「グルーのいらない部分つけまつ毛」

つけまの常識をくつがえす

▷4種類をセットで5名様

まつ毛の生えぎわのラインに沿って下から装着し、目の形にあわせて開発されたUタイプツイーザーで自まつ毛とつけまを挟み込むだけ！

部分用つけまだからどんな人でも思い通りの仕上がりに。ナチュラルから華やかな仕上がりまで、全4種類を特別にセットで♡

〈右上から時計回りに〉ノーグルーミックスパックスパイキー、ナチュラル、ボリューミナス、ウィスピー 各1,650円／Ollio（シルキースタイル）

WHIPPED（ホイップド）の「しっかり保湿してくれるパッククレンザー＆パックスクラブセット」

香りも楽しめるヴィーガンスキンケア

▷2点をセットで3名様

ホイップみたいなテクスチャーのパッククレンザーは、乾いた顔に塗ったらパックに、ぬらして泡立てたらクレンザーになるすぐれもの♡

保湿まで考えられた肌にやさしいマイクロスクラブは、フェイスにもボディにも使えちゃう。大人気の2点をセットで3名に。

〈右から〉パッククレンザー 130g 3,580円、パックスクラブ 210g 3,680円（ともに編集部調べ）／ともにWHIPPED日本事業部

回答の締め切り：9月21日（金）23:59まで

文／杉山春花