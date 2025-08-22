【Ray】2025年10月号のアンケート＆プレゼント応募受付中！
今月のPresent
LOVECHROME（ラブクロム）の「どこにでも持ち運びたい美髪コーム」
毎日のコーミングでさらツヤ！
▷3名様
特殊表面加工を施したヘアコームは、通常のブラッシングで受けるダメージを70%以上軽減し、髪への負担を最小限に抑えてくれる♡
お風呂場使いもできて、トリートメントの浸透も助けてくれるんです。使うたび髪がサラサラになるのを実感できるのもうれしい。
Ollio（オーリオ）の「グルーのいらない部分つけまつ毛」
つけまの常識をくつがえす
▷4種類をセットで5名様
まつ毛の生えぎわのラインに沿って下から装着し、目の形にあわせて開発されたUタイプツイーザーで自まつ毛とつけまを挟み込むだけ！
部分用つけまだからどんな人でも思い通りの仕上がりに。ナチュラルから華やかな仕上がりまで、全4種類を特別にセットで♡
WHIPPED（ホイップド）の「しっかり保湿してくれるパッククレンザー＆パックスクラブセット」
香りも楽しめるヴィーガンスキンケア
▷2点をセットで3名様
ホイップみたいなテクスチャーのパッククレンザーは、乾いた顔に塗ったらパックに、ぬらして泡立てたらクレンザーになるすぐれもの♡
保湿まで考えられた肌にやさしいマイクロスクラブは、フェイスにもボディにも使えちゃう。大人気の2点をセットで3名に。
回答の締め切り：9月21日（金）23:59まで
文／杉山春花