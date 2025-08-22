ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルの秋アフタヌーンティー！2種のぶどうをふんだんに使ったスイーツが勢揃い
◆ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルの秋アフタヌーンティー！2種のぶどうをふんだんに使ったスイーツが勢揃い
ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルのラウンジ＆バー「マリンブルー」にて、シャインマスカットと巨峰を同時に堪能できる「シャインマスカットと巨峰のアフタヌーンティー」を開催。
ロールケーキやタルトレット、ゼリーなど、秋を代表する人気の2種のぶどうをふんだんに使ったスイーツが勢揃い。オプションで楽しめる栗のパフェにも注目。期間は、2025年9月16日（火）から11月30日（日）まで。
甘くみずみずしい2種のぶどうを味わう秋スイーツ
ホテルの外観をかたどったスタンドの最上段に並ぶのは、大粒でみずみずしいシャインマスカットを使った色鮮やかなグリーンのタルトやムース、ロールケーキなど。中央のかわいらしいパフェには、パンナコッタやレモンのゼリー、シャンティなどを重ね、フレッシュなマスカットが花のように飾られている。
2段目には、巨峰が丸ごとのったゼリーや巨峰で作られたレーズンサンド、中に巨峰のゼリーが入れられたモンブランなど、巨峰の濃厚な甘みを活かした、印象的で気品のある紫色のスイーツが揃う。
多彩な秋の味覚を楽しめるセイボリー＆スコーン
セイボリーは、マスカルポーネを練り込んだかぼちゃのムースや、サーモンと栗のキッシュ、ゴルゴンゾーラクリームに白舞茸など茸のマリネを合わせたカナッペと、秋の実りを存分に味わえるラインナップ。
スコーンには、定番のプレーンのほか、りんごにシナモンを合わせた秋らしいフレーバーが用意される。
1日10セット限定！パフェ付きプレミアムプランも
さらに、平日の17時30分以降にはアフタヌーンティーと「パルフェ マロン〜栗のパフェ〜」がセットになった、1日10セット限定のプレミアムプランも用意されているのでお見逃しなく。
見た目も華やかな「パルフェ マロン〜栗のパフェ〜」は、上質な栗の風味と秋の恵みが楽しめる大人のマロンパフェ。グラスの上にのった栗の風味豊かなマロンクリームの中には、塩ミルク味のアイスクリームが忍ばせてあり、その上には大粒のマロングラッセが添えられている。グラスの中にはキャラメルのアイスクリームを中心に、栗やシャインマスカット、いちじくなど秋においしい果実が盛りだくさん。層を成すシャンティやアールグレイが香るガナッシュ、レモンジンジャーゼリーなどとともに召し上がれ。
◆アフタヌーンティーの会場は？
横浜港を一望できるラウンジで移りゆく景色と四季折々の味を堪能
みなとみらいの絶景が広がる「ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル」のラウンジ＆バー「マリンブルー」では、その名のごとく青く美しい海を背景に、のんびりと優雅な時間が過ごせる。季節のフルーツを使ったオリジナルカクテルや、ホテルメイドのスイーツなどを堪能しながら、癒しのティー＆バータイムを。
ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルのラウンジ＆バー「マリンブルー」にて、シャインマスカットと巨峰を同時に堪能できる「シャインマスカットと巨峰のアフタヌーンティー」を開催。
ロールケーキやタルトレット、ゼリーなど、秋を代表する人気の2種のぶどうをふんだんに使ったスイーツが勢揃い。オプションで楽しめる栗のパフェにも注目。期間は、2025年9月16日（火）から11月30日（日）まで。
甘くみずみずしい2種のぶどうを味わう秋スイーツ
ホテルの外観をかたどったスタンドの最上段に並ぶのは、大粒でみずみずしいシャインマスカットを使った色鮮やかなグリーンのタルトやムース、ロールケーキなど。中央のかわいらしいパフェには、パンナコッタやレモンのゼリー、シャンティなどを重ね、フレッシュなマスカットが花のように飾られている。
2段目には、巨峰が丸ごとのったゼリーや巨峰で作られたレーズンサンド、中に巨峰のゼリーが入れられたモンブランなど、巨峰の濃厚な甘みを活かした、印象的で気品のある紫色のスイーツが揃う。
多彩な秋の味覚を楽しめるセイボリー＆スコーン
セイボリーは、マスカルポーネを練り込んだかぼちゃのムースや、サーモンと栗のキッシュ、ゴルゴンゾーラクリームに白舞茸など茸のマリネを合わせたカナッペと、秋の実りを存分に味わえるラインナップ。
スコーンには、定番のプレーンのほか、りんごにシナモンを合わせた秋らしいフレーバーが用意される。
1日10セット限定！パフェ付きプレミアムプランも
さらに、平日の17時30分以降にはアフタヌーンティーと「パルフェ マロン〜栗のパフェ〜」がセットになった、1日10セット限定のプレミアムプランも用意されているのでお見逃しなく。
見た目も華やかな「パルフェ マロン〜栗のパフェ〜」は、上質な栗の風味と秋の恵みが楽しめる大人のマロンパフェ。グラスの上にのった栗の風味豊かなマロンクリームの中には、塩ミルク味のアイスクリームが忍ばせてあり、その上には大粒のマロングラッセが添えられている。グラスの中にはキャラメルのアイスクリームを中心に、栗やシャインマスカット、いちじくなど秋においしい果実が盛りだくさん。層を成すシャンティやアールグレイが香るガナッシュ、レモンジンジャーゼリーなどとともに召し上がれ。
◆アフタヌーンティーの会場は？
横浜港を一望できるラウンジで移りゆく景色と四季折々の味を堪能
みなとみらいの絶景が広がる「ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル」のラウンジ＆バー「マリンブルー」では、その名のごとく青く美しい海を背景に、のんびりと優雅な時間が過ごせる。季節のフルーツを使ったオリジナルカクテルや、ホテルメイドのスイーツなどを堪能しながら、癒しのティー＆バータイムを。