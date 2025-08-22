ランスでプレー拒否の中村敬斗、トルコの名門クラブから「移籍金23億円」で獲得オファー

現在スタッド・ランスで難しい状況になっている日本代表MF中村敬斗に対し、トルコの名門ベシクタシュが獲得オファーを送ったとのこと。

『L'Equipe』によれば、ベシクタシュは今回1500万ユーロ（およそ23億4000万円）の移籍金を準備し、中村の獲得に向けてスタッド・ランスに提示を行ったという。

昨季リーグアンから2部へと降格したスタッド・ランスは、この夏のマーケットで多くの主力選手が流出している。

伊東純也を初めとして、イェヴァン・ディウフやアマドゥ・コネ、ニャ・サンギ、ママドゥ・ディアコン、ティボー・デ・スメトなどが退団してきた。

その中で最も高額だったのはアマドゥ・コネ（→ネオムFC）で1300万ユーロ。もし今回のオファーが受け入れられた場合、この夏のスタッド・ランスでは最も高額な取引となる。

中村敬斗は昨季11ゴール2アシストを記録するなど活躍を見せたものの、2部に降格したチームでプレーすることを拒否していると伝えられており、夏の日本ツアーにも顔を見せなかった。

契約は2028年6月30日まで残っているものの、スタッド・ランスとの関係はかなり悪化しているとレポートされており、移籍の可能性は高いと考えられている。