ウェスティンホテル東京の「秋の収穫祭 アフタヌーンティー」。栗やぶどうなど、秋の味覚を楽しむスイーツ＆セイボリーがずらり
ウェスティンホテル東京のロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」では、2025年9月1日（月）から30日（火）の1カ月間、秋の味覚を贅沢に取り入れた2種類のアフタヌーンティーをお届け。
土日祝は、3段のスタンドを秋色のスイーツが華やかに彩る「秋の収穫祭 アフタヌーンティー」、平日は、季節のスイーツとセイボリーが特注のガラスプレートに並ぶ1日30食限定の「秋の収穫祭 ウィークデイ アフタヌーンティー」で実りの秋を味わって。
◆休日限定の「秋の収穫祭 アフタヌーンティー」
芋栗南瓜など、秋の味覚が詰まったスイーツが並ぶ土日祝限定アフタヌーンティー
「秋の収穫祭 アフタヌーンティー」では、栗やぶどう、さつまいも、りんご、かぼちゃなど、秋の味覚をふんだんに用いた品々が華やかにスタンドオン。
1、2段目には、甘酸っぱいりんごの香りが秋の果樹園を思わせる「さつまいもとリンゴのバスケット」、パンプキンクリームとオレンジのコンフィを重ねた「かぼちゃとオレンジのコルネ」、黒豆と蒸し栗をほうじ茶香るカスタードとマロンクリームとともに包んだ「ほうじ茶とマロンのロールケーキ」、そして旬の果実を贅沢に楽しむ「シャインマスカットのベリーヌ」など、見た目にも味わいにも秋を感じるスイーツの数々が勢揃い。
こだわりのセイボリー＆スコーンに、種類豊富なドリンクセレクションにも注目
3段目のセイボリーでは「キノコとモッツァレラチーズのキッシュ」や「カボチャのミートソースバーガー」など、秋らしい香りが広がるメニューを召し上がれ。
さらに当日の朝に作るスコーンは、ヨーグルトとバターミルクで仕上げたこだわりの生地に、マロンとアーモンド、アールグレイの風味を合わせた特別なフレーバーが用意される。
ドリンクには、ポットで提供されるTWGのティー8種類のほか、「秋の収穫祭 アフタヌーンティー」に合わせて特別に作られる「ほうじ茶ラテ」や「レモンスカッシュ」、「ピーチアップル」などのモクテルを含む、合計18種類のドリンクをフリーフローで楽しめるのがうれしい。
◆平日・1日30食限定の「秋の収穫祭 ウィークデイ アフタヌーンティー」
シャインマスカット＆巨峰のスイーツも登場する、平日限定アフタヌーンティー
栗やぶどうといった秋の食材を使用し、一つひとつ丁寧に仕上げたデザートをこだわりのセイボリーとともにガラスプレートに並べた、1日30食限定の「秋の収穫祭 ウィークデイ アフタヌーンティー」もお見逃しなく。
贅沢に使用した巨峰が口いっぱいに広がる「巨峰のタルト」、熊本県産栗の上品な甘さが楽しめる「モンブラン」、シャインマスカットとぶどうのジュレをブランマンジェに重ねた華やかなグラスデザートなど、秋の実りを祝うスイーツが美しいガラスプレートを彩る。さらに、「黒豆とほうじ茶のティラミス 秋のガーデンスタイル」や「木の実のマカロン」など、日本ならではの素材を取り入れた繊細な味覚にも注目して。
バラエティ豊かで秋の味覚が詰まったこだわりのセイボリーとスコーン、香り高いTWGティーのフリーフローとともに、秋の午後を優雅に彩る贅沢なティータイムを。
