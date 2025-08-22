TOMORROW X TOGETHER『K-WORLD DREAM AWARDS』3冠の快挙「MOAのおかげ」 ワールドツアーリハ中に登壇
韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERが21日、韓国・ソウルの蚕室（チャムシル）室内体育館で開催された『2025 K-WORLD DREAM AWARDS』で「K-WORLD DREAMグローバルミュージックアーティスト賞」「K-WORLDクラス賞」「本賞」を受賞し、3冠に輝いた。
【ライブ写真】幻想的な空間の中で…パフォーマンスするTOMORROW X TOGETHER
TOMORROW X TOGETHERは「MOA（ファンネーム）のおかげで大きな賞をいただくことができて光栄です。僕たちはソウルの高尺スカイドーム公演を皮切りに、4回目のワールドツアーに突入します。リハーサル中にみなさんに直接お礼を伝えたくて来ました」と話した。さらに「ワールドツアーが始まる前に、素敵な賞をいただいて、頑張れそうです。感謝しています」と付け加えた。
TOMORROW X TOGETHERは7月に発売した4thアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』で世界的な人気を博した。完成度の高い物語とそれにふさわしい音楽、メンバーのYEONJUNが創作に参加したタイトル曲のパフォーマンスも話題を集めた。「オリコン週間アルバムランキング（8／4付）」でも1位を獲得し、海外アーティストによる「アルバム連続1位獲得作品数」歴代1位の記録を自己更新した。
さらに、10月22日には、過去最多となる日本オリジナルの新曲3曲を含む全12曲が収録された日本3rdアルバム『Starkissed』がリリースされることも発表され、大きな注目を集めている。
