WEST.メンバーが“本当にやりたいこと”を詰め込む旅 『サシタビ!!!』第3弾放送決定
7人組グループ・WEST.が出演するテレビせとうち制作の特別番組『WEST.のサシタビ!!!（仮）』第3弾が、9月にテレ東系列全国6局ネットで放送されることが決定した。
『サシタビ!!!』は、メンバー2人が“プライベートさながら”の旅を繰り広げる人気企画で、普段は見られない素顔や意外な一面が垣間見えると好評を集めてきた。2023年3月放送の第1弾では桐山照史と藤井流星がバイクやキャンプを満喫。同年9月放送の第2弾では、グループ最年長・中間淳太と最年少・小瀧望が掛け合いを交えながら旅をする姿が話題を呼んだ。
第3弾となる今回は、本人たちが事前アンケートで回答した“本当にやりたいこと”を中心に構成。唯一のルールは「写真を撮りまくること」で、旅の様子をひたすらカメラに収めながら、最後には世界に1枚だけの「思い出モザイクアート」の完成を目指す。ファンの間でも注目を集める“意外な組み合わせ”のペアにも期待が高まっている。
なお、出演するメンバーの組み合わせやロケ地などの詳細は、後日発表される予定だ。このほか、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビ北海道、TVQ九州放送で放送予定。
『サシタビ!!!』は、メンバー2人が“プライベートさながら”の旅を繰り広げる人気企画で、普段は見られない素顔や意外な一面が垣間見えると好評を集めてきた。2023年3月放送の第1弾では桐山照史と藤井流星がバイクやキャンプを満喫。同年9月放送の第2弾では、グループ最年長・中間淳太と最年少・小瀧望が掛け合いを交えながら旅をする姿が話題を呼んだ。
なお、出演するメンバーの組み合わせやロケ地などの詳細は、後日発表される予定だ。このほか、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビ北海道、TVQ九州放送で放送予定。