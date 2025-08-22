東京包包巡回ルポin神保町
◆東京包包巡回ルポin神保町
「神保町のシンボルと言えば、本とカレーでした。これからは餃子の時代です」と話すのは、餃子愛好家として活躍するオガサワラガクさん。神保町で餃子がおいしい新旧の名店を巡っていきます。
◆東京の餃子シーンは神保町へ！
餃子の「今」を巡る旅
歩く人／オガサワラガク
1987年、東京都生まれ。“餃子超人”を名乗り、週8日で餃子を食べる文字通りの超人。ウェブサイト「今夜も餃子とブギーバック」で餃子情報を発信したり、餃子専用のビールを造ったりと、こよなく愛する餃子周辺で精力的に活動中
オガサワラガクさんのInstagramを見る
ここは神保町、本のまち──そう呼ばれ親しまれたこの場所に、どうやら新しい風が吹いているようです。“餃子の時代in神保町”を盛り上げる店を、オガサワラさんとともにはしごしましょう。「もともと神保町はバラエティ豊かな餃子が揃ってます。老舗町中華の『北京亭』や『成光』、深夜も営業する大衆中華『餃子の店 三幸園』と、餃子の有名店『スヰートポーヅ』など、愛されてきた餃子がある。
スヰートポーヅが5年前に閉店してシーンが下火になるかと思いきや、今から行く『ぎょうざ屋 たかく』や『餃子の肉太郎』ができて、幅が広がった。今東京で最も餃子がアツいのは神保町ですよ」と言い切るオガサワラさん。
店主の高久さん。店内には餃子愛・栃木愛が伝わるアイテムもずらり
初手は、スタンダードな餃子に、エビニラ卵餃子や鬼おろしポン酢餃子など豊富なメニューが楽しい「たかく」です。隠し味として少量のしいたけパウダーを混ぜてうまみを補強するなど、幾度もの試作を経て完成した餃子は絶品。
ピーマン餃子800円、ラムパクチー餃子836円。南アフリカのワインとも相性抜群
「自家製の皮、考え抜かれた餡のハーモニー、焼き方、すべてのバランスが絶妙で、飲食経験ゼロだったと思えない。愛を持って熱心に研究されたんだと思います。ピーマン餃子をひと口食べると、ピーマン畑を全力疾走している気分！清涼感が口の中を駆け抜ける」と、舌鼓を打ちます。
ぎょうざ屋 たかく
会社員として働いていた高久和央さんが大好きな餃子を仕事にしようと昨年2 月に開業。地元・栃木県で親しんだ“餃子を囲む団らんの場”をバラエティ豊富な餃子をとおして再現
ぎょうざや たかく
TEL.080-2000-7785
住所／東京都千代田区神田猿楽町1-3-2 内田ビル1F
営業時間／17:30〜22:00
定休日／土・日・月（祝日は休み）
コの字カウンターのくぼみに鎮座し、細やかな気配りを施す柴山さん。1人でも居心地いい空間
2軒目は歴史ある酒場へ。戦後1948年創業「兵六」の餃子も皮から自家製で、なんと1枚1枚手のばしです。
貴重なのし作業を見せてもらえてご満悦に、常連客御用達の芋焼酎「さつま無双」と餃子をオーダーしました。
創業当時から変わらぬ餃子710円を芋焼酎・さつま無双のお湯割り830円とぜひ。ネギと納豆とチーズを挟んだ兵六あげ540円も必食のメニュー
創業当初、上海に縁がある後輩に伝授された餃子は野菜たっぷり。「にんにくがほどよく効いて、餡がほろほろと口の中でほどける。タマネギの甘みも感じて、めちゃくちゃおいしいな」と目を細めます。
親子三代で通う常連の話を伺うと、酒場を愛する人々が重ねてきた時間の地層が目に見えるよう。まだまだ話を聞きたいところですが、最後の店へ。
兵六
神保町の呑兵衛が足繁く通う1948年創業の老舗酒場。鹿児島県出身の初代が開いた店を、当時25歳で継いだ3代目柴山雅都さんが切り盛りする
ひょうろく
TEL.なし
住所／東京都千代田区神田神保町1-3
営業時間／17:00〜22:00
定休日／土・日・祝
餃子を待ちつつ黄金烏龍茶割り450円をグイッ
「餃子の肉太郎」は、ごはんに合う肉肉しい餃子が話題の新店です。メニューは餃子定食のみと潔く、餃子1.5倍定食1,250円をチョイス。「皮が厚めでもっちもち、抜群にウマいです！
こういう餃子は焼くのが難しいし、バランスが崩れがち。ここはそれだけで存在感を放つおいしい皮に、ジューシーで肉感あふれる餡が負けてない。餃子としての完成度が高いです。オープン当初からさらにおいしく進化してる」。ごはんの上で餃子を軽くほぐし、自家製ラー油とにんにくをちょっとのっけてかきこむのがお気に入りと、興奮気味に教えてくれました。
しっかりした味付けだが、卓上調味料で好みのタレを作れば味変可。さっぱりした“酢ゆかり”がおすすめ
「餃子は、皮と餡と包み方と焼き方、すべての組み合わせで味が変わります。手間ひまかけて理想の組合せを探る、それが餃子愛なんですよ」とオガサワラさん。「僕、もう1軒行ってきます！」と、夜の神保町に消えていきました。
餃子の肉太郎
今年5月にオープンした“超料理マニア”・東山広樹さんの餃子定食専門店。もっちりボリューミーな餃子に、ごはん、小鉢、スープをセットでいただける
ぎょうざのにくたろう
TEL.なし
住所／東京都千代田区神田神保町1-40-1
営業時間／11:00〜14:00 18:00〜21:30
定休日／なし
