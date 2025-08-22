Dyson DC48 Turbinehead（DC48 TH SB N）

Amazonにて開催されている「Amazon Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り」の対象商品にダイソンのサイクロン式掃除機が追加された。開催期間は8月28日23時59分まで。

期間中は、キャニスタータイプの「DC48 Turbinehead」、スティックハンディクリーナー「Digital Slim Submarine」と「Micro Plus」がセールの対象製品としてラインナップしている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

日本向けに開発されたロングセラー軽量モデル。本体は2.7kgで取り回しが良く、階段や別の部屋への持ち運びも簡単に行なえる。また、ダイソン デジタルモーター V4とRadial Root Cyclone テクノロジーが変わらないパワフルな吸引力を生み出す。

【Amazon.co.jp限定】Dyson Digital Slim Submarine(SV52 SU)

スティック、ハンディ、水拭きの1台3役を備えたスティッククリーナー。小型、軽量のモーターを搭載し、パワフルな吸引力を実現しており、変わらない吸引力で最長40分の運転が可能だ。また、液晶ディスプレイが、現在の吸引モードや秒単位の残りの運転時間を表示し、効率的な掃除を可能にする。

【Amazon.co.jp限定】Dyson Micro Plus(SV33 FF PL AM)

手元が軽く感じられるように重量バランスを設計。正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、目に見えないゴミを可視化する。ツールを切り替えれば、布団クリーナー、車の中の掃除に便利なハンディクリーナーとしても使用できる。