みんな大好きキアヌからのメッセージ！「再びジョン・ウィックを演じることができて最高です」　『バレリーナ』本日公開

本日8月22日（金）全国公開となった『ジョン・ウィック』シリーズの最新作『バレリーナ：The World of John Wick』より、ジョン・ウィック演じるキアヌ・リーブスのメッセージ映像が解禁となった。

【写真】『バレリーナ』キャラビジュ＆PV

シリーズ第3作目の『ジョン・ウィック：パラベラム』（19）とクロスオーバーした時系列で描かれる本作。アナ・デ・アルマス演じる主人公イヴを軸に、ジョン・ウィック、コンチネンタルホテルの支配人・ウィンストン（演イアン・マクシェーン）、コンシェルジュのシャロン（演 故ランス・レディック）、ルスカ・ロマのディレクター（演アンジェリカ・ヒューストン）とおなじみのキャラクターが脇を固め、ノーマン・リーダス、スヨン（少女時代）と新キャラクターが華を添えている。

キアヌ・リーブス as ジョン・ウィック

公開日の本日解禁となった映像でキアヌは、「こんにちは、キアヌ・リーブスです！」と日本語で元気に挨拶。そして『バレリーナ』が日本で公開されること、ジョン・ウィックを再び演じることへの感謝と喜び述べている。

そんなキアヌが注目してほしいポイントは、「アナ・デ・アルマス演じるイヴが日本刀で戦う姿」とのこと！

キアヌの言う通り、更なるパワーアップを遂げた今作ではシリーズ伝承芸でもあるガン・フーはもちろん、刀・フー、BOMB・フー、靴・フー、皿・フー、炎・フーなど想像の斜め上を行く過激なアクションシーンも大いに健在だ。

最後に、また日本に行けることを楽しみにしていると言葉を残し、「ありがとうございます！」と流ちょうな日本語で締めくくっている。

アメリカでのプロモーション期間は既に終了している本作。来日こそ叶わなかったものの、“日本のためなら！”と新作映画のプロモーション中にも関わらず、超多忙なスケジュールを割いてビデオメッセージを撮影してくれた世界屈指の“いい人”キアヌ。

そんな彼も、ジョン・ウィックを演じるのは本作で5度目。シリーズ1作目となる『ジョン・ウィック』の日本公開からちょうど10年の節目となる今年、果たして新作『バレリーナ：The World of John Wick』ではどんな暴れっぷりを見せてくれるのか。そして新たな復讐の女神・イヴとの決戦の行方は？

いよいよ本日公開となる本作で、ジョン・ウィックの新たな雄姿を見届けてよう。

