¡Ö¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡×¥·ー¥º¥ó2¡¢9·î17ÆüÇÛ¿®·èÄê ¨¡ ¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×ºÇ½ª¥·ー¥º¥ó¤ËÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¤ÎÂç¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ö¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡×¥·ー¥º¥ó2¤¬¡¢2025Ç¯9·î17Æü¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£½é²ó¤Ë°ìµó3ÏÃÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Ëè½µ¿åÍËÆü¤Ë¿·¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ÇÛ¿®¡£ºÇ½ªÏÃ¤È¤Ê¤ëÂè8ÏÃ¤Ï10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®Í½Äê¡£ÆüËÜ¸ìÍ½¹ðÊÔ¡¢¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤âÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Íè¤¿¤ë¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·ー¥º¥ó¤ËÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ç¥£ー¥×Ìò¤Î¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¯¥í¥Õ¥©ー¥É¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤â¡£
¥¢¥á¥ê¥«Ãæ¤Ë¶Ë°¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー¡¢¥Ûー¥à¥é¥ó¥Àー¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢¥´¥É¥ë¥¥óÂç³Ø¤âºÆ³«¤µ¤ì¡¢Ææ¤á¤¤¤¿¿·³ØÉôÄ¹¤¬¡¢³ØÀ¸¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Òー¥íー¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÀâ¤¯¡£ ¼ê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¿Í¤òÁà¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥±¥¤¥È¤ÈÉÔ»à¿È¤ÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥µ¥à¤Ï±ÑÍº¤È¤·¤Æº×¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Á°¥·ー¥º¥ó¤ÇÂç³Ø¤ËÈ¿´ú¤òËÝ¤·¤¿¥Þ¥êー¡Ê¼«Ê¬¤Î·ì±Õ¤òÉð´ï²½¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¼Ô¡Ë¡¢¥¸¥çー¥À¥ó¡ÊÃË½÷¤É¤Á¤é¤Ë¤âÊÑ¿È¤Ç¤¡¢ÇË²õÉÔÇ½¤ÊÆùÂÎ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ーÃÆ¤òÈ¯¼Í¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¡Ë¡¢¥¨¥Þ¡ÊÄ¶¾®¤µ¤¯¤Ê¤ì¤ëÇ½ÎÏ¡Ë¤Ï¿ô¥ö·î¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ÈÁÓ¼º´¶¤òÇØÉé¤¤¡¢¤·¤Ö¤·¤ÖÂç³Ø¤ËÌá¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ³°¤Ç¿Í´Ö¤È¶Ë°¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー¤È¤ÎÀï¤¤¤¬ËÖÈ¯¤·¡¢¼ø¶È¤ä²Ý³°³èÆ°¤â¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Þ¥êー¤¿¤Á¤Ï¥´¥É¥ë¥¥óÂç³Ø¤ÎÁÏÎ©¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ëÈëÌ©¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢ ¤½¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¡¢¥Þ¥êー¤â¤½¤Î°ìÉô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£© Amazon MGM Studios © Amazon MGM Studios © Amazon MGM Studios © Amazon MGM Studios © Amazon MGM Studios © Amazon MGM Studios © Amazon MGM Studios © Amazon MGM Studios © Amazon MGM Studios © Amazon MGM Studios
¥·ー¥º¥ó1¤ËÂ³¤¡¢¼ç¿Í¸ø¥Þ¥êー¡¦¥â¥íーÌò¤Ë¥¸¥ã¥º¡¦¥·¥ó¥¯¥ì¥¢¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ëー¥º¤¢¤¤¡Ë¡¢¥¨¥Þ¡¦¥Þ¥¤¥äーÌò¤Ë¥ê¥¼¡¦¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¡ÊÂçÃÏÍÕ¡Ë¡¢¥±¥¤¥È¡¦¥À¥ó¥é¥Ã¥×Ìò¤Ë¥Þ¥Ç¥£¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡Ê¹°¾¾¶Ü¹á¡Ë¡¢¥¸¥çー¥À¥ó¡¦¥êーÌò¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥½¥¢¡ÊÝ¯ÄíÍ¼Ó¡Ë¤È¥Ç¥ì¥¯¡¦¥ëー¡Ê¼¼¸µµ¤¡Ë¡¢¥µ¥à¡¦¥ê¥ªー¥À¥óÌò¤Î¥¨¥¤¥µ¡¦¥¸¥ãー¥Þ¥ó¡ÊµÜºêÍ·¡Ë¡¢¥Ý¥é¥ê¥Æ¥£Ìò¤Ë¥·¥çー¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Èー¥Þ¥¹¡ÊÀ¾³À½Óºî¡Ë¤¬Â³Åê¤·¡¢¥·ー¥º¥ó2¤«¤é¤Ï¿·³ØÉôÄ¹¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥µ¥¤¥Õ¥¡ーÌò¤Ç¡Ø¥Ë¥Ã¥±¥ë¡¦¥Üー¥¤¥º¡Ù¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡§¥Þ¥ó¥È¤ÎÀï»Î¡ÊÀ¼¤Î½Ð±é¡Ë¡Ù¤Î¥Ø¥¤¥ß¥Ã¥·¥å¡¦¥ê¥ó¥¯¥ì¥¤¥¿ー¡Ê¾®¾¾»ËË¡¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ë¡£
© Amazon MGM Studios
¥·ー¥º¥ó1¤ÎºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¶Ë°¥Òー¥íー¡¢¥Ûー¥à¥é¥ó¥Àー¤¬¥´¥É¥ë¥¥óÂç³Ø¤Ë¹ßÎ×¤·¤ÆÂçË½¤ì¤·¡¢¿Í´Ö¤¿¤Á¤Î¥Áー¥à¡È¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡É¤Î¥Ö¥Ã¥Á¥ãー¤â¥«¥á¥ª½Ð±é¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤Î¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¥·ー¥º¥ó4¤ÎºÇ½ªÏÃ¤Ë¤Ï¡Ö¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡×¤Î¥±¥¤¥È¤È¥µ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¤âÏÃÂê¤Î¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡£»£±Æ½ªÎ»¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·ー¥º¥ó¤ËÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡×¥·ー¥º¥ó2¤ÏPrime Video¤Ë¤Æ9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡£