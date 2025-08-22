タレントのＫＡＢＡ．ちゃんが女子会ショットを披露した。

２２日までにインスタグラムで「『なんか３人で集まろう会』真夏の恒例行事のざこ野沢直子さん、若槻千夏パイセン、私の３人で 今回は、すんごいレストランを若槻パイセンが見つけてくれて大はしゃぎ」とつづり、若槻千夏と米国から帰国した野沢直子との３ショットをアップ。

「普通にランチ＆お喋（しゃべ）りかと思いきや、のざこの結婚祝いと私の誕生日祝いをサプライズで、若槻パイセンありがとうございます 本当美味（おい）しいイタリアン？でした」と新パートナーが話題の野沢と、ＫＡＢＡ．ちゃんのバースデーを祝ったと明かした。

「てか、若槻パイセンの若さと可愛さに初めて気付いた２０２５年夏」「＃真夏の恒例行事＃３人で集まろう会」と楽しむ様子を投稿し、フォロワーは「ＫＡＢＡ．ちゃんおめでとう メガネ似合う」「皆さんいつまでもきれいでうらやましい」「ＫＡＢＡ．ちゃんも若くて可愛いですよ」「かわいい〜〜 楽しそう」とほっこり。

ＫＡＢＡ．ちゃんは小室哲哉プロデュースの３人組ユニット「ｄｏｓ」のメンバーとして１９９６年にデビュー。２０１６年３月に性別適合手術（性転換手術）を受け、声を女性らしくする声帯手術や整形手術も受けたことも公表。戸籍上の性別変更も認められ、本名を「椛島一華（かばしま・いちか）」にしたことも明かしている。今年７月に「お芝居では、龍イチカという芸名で活動していく事になりました」と発表し、フジテレビ系「愛の、がっこう。」（木曜・午後１０時）に出演したことが話題になった。